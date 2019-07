Duizenden mensen op Katwijkse boulevard: 'Die helikopters zijn uniek'

Spectaculaire reddingsacties en uniek kijkje in helikopters in Katwijk

Het was zaterdag druk op en rond de boulevard van Katwijk. Duizenden mensen bezochten het International Search And Rescue Event (SAR), een dag waarop de hulpdiensten laten zien wat ze in huis hebben. 'We proberen inzicht te geven in wat we doen', zegt Galit Rahim van de Katwijkse Reddingsbrigade.

In zee liggen reddingsboten, door de lucht vliegen helikopters en op straat staat het vol met brandweerauto's en ambulances. Bezoekers struinen over de afgesloten boulevard en het Katwijkse strand.

'Het is leuk', vindt een meisje uit Rijnsburg. Ze is net met haar vader aangekomen en heeft al best wat gezien. De helikopters vindt ze het mooist. Welke? 'De eerste, van de marine', antwoordt ze. 'Ik denk dat het 25 jaar geleden is dat ik dat ik voor het laatst op zo'n dag ben geweest', zegt haar vader. 'We hebben net een kibbelingetje gegeten en gaan nu bij de brandweer en ambulances kijken. Leuk hoor.'

Drie helikopters

Rahim merkt dat het druk is dit jaar. 'Het weer helpt mee en het heeft er misschien ook mee te maken dat we drie helikopters hebben, dat is uniek. Met alle regelgeving is het steeds moeilijker om helikopters überhaupt op een boulevard zoals hier te krijgen.'

Naast de helikopters waren er zaterdag nog meer bijzondere dingen te zien. Reddingsrobot Emily bijvoorbeeld. 'Dat is een op afstand bestuurbare boei, een soort robot waarmee je mensen kunt redden. Hij vaart naar een drenkeling toe, die kan zich vervolgens vast pakken aan de boei en dan varen ze samen terug naar de kant.

