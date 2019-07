Delftse studenten wereldkampioen met zonneboot: 'Dit had ik niet durven dromen'

Studenten van de TU Delft hebben het wereldkampioenschap voor zonnebootracen op open zee gewonnen. Na een race op vrijdag van 30 kilometer en eentje van 60 kilometer op zaterdag, kwamen de studenten als eerste over de finish in Monaco. Daarmee versloegen ze de drie andere deelnemers in de competitie.

De aanloop naar het kampioenschap ging niet van een leien dakje. Eind juni brak een van de draagvleugels van de boot af tijdens een testvaart. Een zoektocht op het IJsselmeer leverde niets op, dus moesten ze zonder vleugel aan de start verschijnen. Ook waren er problemen met de zonnepanelen.



'Ik had na alle tegenslagen niet durven dromen dat we uiteindelijk wereldkampioen zijn geworden. Ik ben enorm trots op het team dat we ondanks alles door hebben gezet', zegt teammanager Kristian Ruiter van het Solar Boat Team van TU Delft, dat uit 28 studenten bestaat.

Open zee

Het was voor het eerst dat de Delftse universiteit meedeed aan een wedstrijd op open zee. 'In de voorgaande jaren waren wij wel actief met zonneboten in binnenwater. Racen op open water is momenteel echter innovatiever en trok ons om die reden', zegt Ruiter.



De studenten werkten een heel studiejaar aan het ontwerpen, produceren, testen en tenslotte racen. Die race werd met name gewonnen doordat de studenten efficiënter wisten om te gaan met de gegenereerde energie dan de tegenstanders. 'Dit was voor ons echt een sprong in het diepe. Onwijs gaaf als je dan ook nog wint.'

