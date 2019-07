Moeder Beerensteyn trots als een pauw: 'Als Lineth scoort, hoor je me in Den Haag gillen'

Normaal gesproken is ze heel rustig, maar nu gieren de zenuwen door haar lijf. De moeder van de Haagse voetbalster Lineth Beerensteyn is bloednerveus voor de WK-finale van de Oranjeleeuwinnen. 'Ik ben zo trots dat ik er onrustig van slaap. Als Lineth scoort, hoor je me helemaal in Den Haag gillen.'

Moeder Linda en vader Kenneth zitten nu precies vier weken in Frankrijk waar het WK voetbal plaatsvindt. Ze hebben geen wedstrijd van hun dochter overgeslagen, vertelt Linda over de telefoon vanaf de camping in Lyon. Zondag is de klap op de vuurpijl, dan spelen de voetbalsters om 17.00 uur de finale tegen de Verenigde Staten. 'Die arrogantie van de VS moet maar eens worden doorbroken en dat gaat door onze Leeuwinnen gebeuren', zegt Linda vol zelfvertrouwen.



'Ik ga voetballen'

Ze gloeit al tijden van trots en het wordt alleen maar erger. 'Eerst het EK, toen het WK en nu staan ze ook nog in de finale. Ik zie eruit als een pauw.' In oranje kleding zitten zij en haar man zondag weer op de tribune en zingen ze mee met het Oranjepubliek. 'Het moment dat ze opkomt of invalt, krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Dan denk ik: kijk daar gaat ze, mijn kind.'

Haar dochter wist al op jonge leeftijd wat ze wilde. 'Weet je wat ik later ga doen?', zei Lineth als 2-jarig hummeltje tegen haar ouders. 'Ik ga voetballen.' Linda: 'Ik zei tegen haar: "Maar vrouwen voetballen niet." Ik wist niet dat het kon, ik had het nog nooit gehoord.'



'Goed gevoel'

Toch zette de kleine Lineth door, ze voetbalde buiten met haar broers en andere jongens mee. Op haar achtste schreven haar ouders haar in bij DHC in Delft en zo'n zeven jaar later haalde de huidige bondscoach Sarina Wiegman haar naar ADO. Sinds 2017 speelt ze voor FC Bayern München. 'Het is een meisje met een droom en een wens. Alles wat ze voor zichzelf wenst, is tot nog toe uitgekomen', zegt Linda.

Haar moeder kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar de wedstrijd zondag. 'Het zal een zware strijd worden, maar het gevoel is goed.' Ze hoopt dat Lineth, net als de vorige wedstrijd, in de basis staat. 'Het liefst als spits. Ze is op alle plekken goed, maar in de spits hebben we een diehard nodig en dat is ze.'

Wat de eindstand wordt? 'Mijn gevoel zegt 2-1. Nederland scoort eerst, dan krijgen we een tegengoal en dan scoort Lineth de winnende goal. Ik kan niet wachten tot het zondag 17.00 uur is.'

LEES OOK: Gaan de LeeuWinnen? Hier kijk je de WK-finale samen