ADO-speler Danny Bakker komt 'een beetje thuis' bij Laakkwartier

'Het is altijd leuk om leuk om hier terug te komen', vertelt Bakker. 'Ik ken hier nog veel mensen en het voelt nog steeds als een warm bad’. Dat zijn ADO met 10-0 over Laakkwartier heen walste geeft bij de 24-jarige Bakker geen bijzondere gevoelens. ‘Dat ik daar speciale gevoelens bij kreeg, is alweer een tijdje geleden.'

Bakker die de eerste 45 minuten speelde, was tevreden met het vertoonde spel van ADO. 'Het veld was door de regen lekker nat, daardoor konden we precies doen wat we zo graag wilden: het baltempo hoog houden. Hierdoor zag je dat de tegenstander er niet meer aan te pas kwam en het steeds moeilijker kreeg.'

Trainingskamp

Volgende week slaat ADO de tenten neer in Zeeland voor een trainingskamp van een week. Bakker is niet een echte fan van trainingskampen. 'Ik blijf liever lekker thuis, trainen in het eigen stadion. Maargoed, het hoort bij het voetbal. Bovendien is het ook goed voor de groep omdat je al die dagen 24 uur per dag bij elkaar bent. We hebben een hechte groep, dus dat komt wel goed'.