Delftse heliumbellen en lasers moeten wielrenners helpen

Het is een tunneltent met zeepbellen en het heet de 'Ring of Fire'. Wetenschappers van de TU Delft hopen hiermee wielrenners van Team Sunweb te helpen bij de ploegentijdrit in de Tour de France. Die wordt zondag verreden.

De TU werkt nauw samen met een 'wetenschapper' van het wielerteam: Teun van Erp. Zijn officiële titel is 'embedded scientist'. Volgens Van Erp is het een stuk ingewikkelder om met wetenschappelijke middelen een ploegentijdrit te verbeteren, dan een individuele tijdrit. 'Omdat de prestatie afhangt van meerdere renners.' Om dat voor elkaar te krijgen moet de wetenschapper erachter komen wat de precieze luchtweerstand van de renners is als ze achter elkaar rijden.

Hiervoor is een speciaal ding ontwikkeld. De TU Delft noemt het een uniek meetsysteem: de Ring of Fire. Het principe is dit: wielrenners rijden in tijdritformatie achter elkaar door een tunnel. In die tunnel worden ze bekogeld met zeepbelletjes van helium die op hun beurt weer worden belicht met laserstralen. Een speciale camera maakt waanzinnig snel waanzinnig veel foto's en dan is precies te zien wat er gebeurt met de lucht rond de wielrenners als ze langsfietsen. Er is gekozen voor heliumzeepbellen, omdat die niet zo snel kapotgaan als er een wielrenner tegenaan fietst.

Wielrenners in de gaten gehouden

Een andere nieuwigheid in de tour van dit jaar is een stapeltje sensoren die bij de tijdrit wordt ingezet. Die zitten op de fietsen en op de wielrenners zelf en meten onder meer hoe hard er wordt gefietst en hoe hard de renner trapt. Deze informatie is dan weer te volgen in de auto van de ploegleiders. De baas van het team kan dan beslissen wie op kop moet rijden.