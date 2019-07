'De Amerikanen zijn misschien favoriet, maar vandaag is alles anders'

Oranjefans in Frankrijk klaar voor de WK finale tussen Nederland en VS

Het Nederlands elftal is er klaar voor. De fans in Lyon zijn er ook klaar voor. In Frankrijk druppelen de supporters het stadion binnen, in Nederland zitten de mensen voor de televisie of kijken op grote schermen zoals bij Bad Habbits in Leiden.

Een van de fans die zondag in het stadion zit is Ruud Kornaat. De superfan met een oranje-tatoeage. 'Het zal lastig worden, maar het zeker niet onmogelijk dat wij gaan winnen. De Amerikanen zijn misschien favoriet, en ze hebben laten zien dat ze een ijzersterk team hebben, maar vandaag is alles anders.'

Voor de wedstrijd was het al groot feest in Lyon. Ruud volgt al jaren het Nederlandse team bij de heren, nu ook bij de dames. 'Het feest is voor ons hetzelfde, maar het publiek is toch wel anders. Veel damesteams en veel gezinnen komen eropaf. Het blijft een prachtig feest. De sfeer is hoe dan ook geweldig.'

Winnen

'Ik ben er van overtuigd dat wij de finale gaan winnen. Hoeveel? Ik ben bang dat het net als tegen Zweden zenuwslopend zal zijn en in de verlenging beslist zal worden: 2-3. Onze Haagse Lineth Beerensteyn maakt de winnende.'

