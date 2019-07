Trotse en teleurgestelde bondscoach Wiegman blikt terug op finale

'Ik ben heel trots. Ik was voor de wedstrijd al trots en nu nog steeds', zei de Haagse bondscoach Sarina Wiegman over de tweede plaats van de OranjeLeeuwinnen op het WK in Frankrijk. 'Je gaat de finale in om te winnen, maar Amerika was de betere ploeg dus het is wel terecht', zei ze in een interview met de NOS.

Oranje wist dat het een pittige finale zou worden tegen de regerend wereldkampioen Amerika. 'Zoals altijd bekijken we de tegenstanders. Bij Amerika was er de kans dat we er achteraan zouden lopen. Zij hebben een voorhoede die heel snel en vaardig is en middenvelders met diepgang. Wij hebben snelheid op de flank maar die van hun is net zo snel.'

Met de opstelling die Nederland had, dacht Wiegman de Amerikanen wel pijn te kunnen doen in het centrum. 'Met 4-4-1-1- of eigenlijk 4-5-1 en met Lineth Beerensteyn in de basis. Dat pakte wel redelijk uit, maar we kwamen niet toe aan aanvallen. We hoopten dat we beter zouden aansluiten en er kansen zouden komen. Maar die kansen kwamen niet echt.'

Penalty was mokerslag

In de 62ste minuut kreeg Nederland een penalty tegen. Amerika scoorde. 'Tot aan die penalty kon het nog alle kanten op. Die penalty kwam op een rot moment. Dat was wel een mokerslag. We wilden meteen verder naar voren. We drongen Amerika even terug, maar hadden daarna snel balverlies.'

Toch bleven de Leeuwinnen er voor gaan. 'Maar toen maakten ze de tweede. Ik heb 3-3-4 overwogen, maar dan weet je ook dat je zoveel ruimte weggeeft. En toen werd het chaotischer en een gatenkaas.'

'Iedereen is teleurgesteld, maar ook heel trots'

En dan heb je na 90 minuten de WK finale verloren. 'We hebben op het veld met het team afgesloten. Iedereen is teleurgesteld. Maar je weet ook: we hebben tegen Amerika gespeeld. We zijn toch heel trots. In 2009 waren we voor het eerst op het EK, 2015 voor het eerst op het WK en nu staan we in de finale. Dat is gewoon supergoed.'

Het was behoorlijk hectisch voor Oranje dit jaar, ook met alle media-aandacht. 'Ik had me goed voorbereid maar de media hadden nu een enorme impact. Daar hebben we erg aan moeten wennen, hebben daar ook gesprekken over gehad om elkaar te helpen. Het hoort erbij. Als team en individueel zijn we daar goed mee omgegaan. Het was al heel knap dat we - redelijk onverwacht - Europees Kampioen werden. Daarna verandert de wereld om je heen. Bij het WK wordt het nog groter. Als je onder best grote druk zo kan presteren, dat is ongelofelijk', sluit Wiegman af.

