Nieuwe videoclip Be Strong van DI-RECT: 'Wel heel ambitieus'

Still uit de videoclip Be Strong van DI-RECT | Foto: Starsquid

Vijftig figuranten, veertig locaties en meer dan twintig draaidagen. De nieuwste videoclip van DI-RECT is een kunstwerk op zich geworden. Verantwoordelijk hiervoor is Starsquid, het vriendenclubje dat al langer samenwerkt met de Haagse band. Tijdens het filmen vroegen ze zichzelf ook wel af: 'Is het niet te ambitieus?'

Het idee voor de videoclip begint bij zanger Marcel Veenendaal. Het lijkt hem leuk om de tekst van het nummer letterlijk uit te beelden. Bekend voorbeeld daarvan is Bob Dylan’s Subterranean Homesick Blues, waarin de Amerikaanse zanger met bordjes in zijn handen de teksten toont.



Creative artist Jamel Armand reageert enthousiast op het idee, maar wil dan wel een stapje verder gaan: 'Dat kon zijn met letters in ketchup op de muur. Of een beeld van de band. Maar wij hadden zoiets, laten we dat doen met figuranten. En daar zijn we gewoon zwaar in doorgeslagen.'

Kern Koppen

Want 50 figuranten op 40 verschillende locaties is niet zomaar iets. Dat blijkt ook wel uit het aantal draaidagen. Op het Facebook-account van DI-RECT staat vermeld dat het gaat om 21. Maar eigenlijk zijn dat er meer. Armand: 'Ik weet nog dat we op Instagram hadden gepost: dit is schietdag 21. Daarna waren we gewoon van het padje af. Toen wisten we het niet meer, zijn we de tel kwijt geraakt. Maar volgens mij zitten we op 27 dagen.'

Aan de tekst van Be Strong heeft ook Guus van der Steen van het Haagse hiphopduo Kern Koppen meegeschreven. Zijn broer Frank van der Steen, de andere helft van het Haagse hiphop duo, maakt deel uit van Starsquid en is betrokken bij het maken van de videoclip. Volgens hem moet je de tekst van Be Strong letterlijk nemen: 'Het is echt bedoeld om de mensen een soort moed te geven. Een soort troost af en toe. En het idee dat je jezelf mag zijn.'

Ode

'Het is een soort hart onder de riem voor mensen die verborgen gebreken hebben', aldus Armand. 'Als je wel eens met iemand praat en je gaat de diepte in, dan hoor je opeens dat die een mentaal probleem heeft of reuma. Maar dat zie je niet aan mensen. Be Strong is een ode aan die mensen. Maar ook een ode aan individualisme. We hebben zulke verhalen verzamelt, verwerkt in de video en een beeld voor bedacht. Maar niet op een manier dat het superzwaar wordt.'

In de videoclip duiken ook enkele bekende Nederlanders op, maar dan wel in een hele andere rol. Zoals pornoactrice Bobbi Eden, die ze juist van een kwetsbare, emotionele kant laten zien. Of acteur Harry Piekema, die vooral bekend is van de reclame voor een bekend supermarktketen. 'We dachten, die moet van zijn Albert Heijn-imago af, daar gaan we even bij helpen. Dus daar hebben we een Dracula van gemaakt.'

Nieuwe EP

En zo valt er dus nog veel meer te beleven in de nieuwste videoclip van DI-RECT. Zo zijn de makers van de videoclip zelf ook terug te zien. Soms onherkenbaar, zoals Armand en Patrick Rietvelt. En in het geval van Frank van der Steen, samen met zijn broer Guus: 'Wij hebben het soulmates gedeelte van de lyric voor onze rekening genomen. Dus je ziet mijn rug en je ziet Guus mij omhelzen.'

Met de single Be Strong neemt DI-RECT een voorschot op een nieuwe EP, die naar verluidt dit najaar zal verschijnen. En de Haagse band zit niet stil, want deze zomer hebben ze nog enkele optredens in de buitenlucht. En in december volgt een korte Europese toernee, waarbij landen als Italië, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije worden aangedaan. Het jaar wordt afgesloten met twee uitverkochte concerten in het Paard in Den Haag.