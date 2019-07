Knooppunt Holland: Route Johan & Leendert - Krimpenerwaard

Deze week fietst Johan samen met Mees Kees acteur Leendert de Ridder door de Krimpenerwaard. Ze ringen jonge steenuiltjes, gaan op een bijzondere manier terug in de tijd en zien hoe boeren en natuurorganisaties samenwerken om de weidevogels in dit gebied een betere leefomgeving te bieden.

Leendert is opgegroeid in de Krimpenerwaard, maar ook hij was tijdens het fietsen keer op keer verrast door alle mooie plekken en uitzichten die hij tegenkwam op de route. Verder vertelt hij over de nieuwe film ‘Mees Kees in de wolken’ die vanaf december te zien is in de bioscoop en wat voor hem het verschil maakt tussen acteren met kinderen en met volwassenen.

De fietstocht begint bij Knooppunt 35 aan de Benedenberg. Mocht je met de fietsen op de auto naar de Krimpenerwaard komen, dan adviseren we je om de auto te parkeren in Bergambacht aan het einde van de Benedenberg en daarvandaan naar knooppunt 35 te fietsen. Dit knooppunt is namelijk het begin van een prachtig fietspad door stiltegebied. Aan het eind van het pad de bocht naar links en deze Kadijkse Vliet rijd je helemaal door tot knooppunt 32.

Uilen ringen

Op de route hebben Johan en Leendert jonge steenuilen geringd. We kunnen je niet vertellen waar dat was, maar wil je meer informatie over dit onderwerp, kijk op de site van natuur- en vogelwerkgroep Krimpenwaard. Hier lees je ook meer over de verschillende vogelwerkgroepen in de Krimperwaard en wat je zelf kunt doen om het de uilen naar hun zin te maken.

Vervolg je weg naar Knooppunt 13 en ga hier linksaf. Je fiets nu langs De Vlist, een bijzonder mooi riviertje.

Bij Knooppunt 11 zie je het schiereiland De Koeneschans in de Vlist liggen. Op dit eiland staat een paal met een VR-bril waarin je je telefoon kunt plaatsen en zo terug kunt in de geschiedenis. Mooi gemaakt en leuk om te zien hoe het verdedigingswerk dat hier vroeger stond er uit gezien heeft.

Meer informatie over De Koeneschans:

Vanaf knooppunt 11 heb je de keuze om links of rechts langs de Vlist te fietsen. Johan en Leendert reden heen via de linkerzijde en terug rechts, maar het fietst het lekkerst als je rechts aanhoudt na knooppunt 11 omdat aan die kant veel minder autoverkeer is. En als je langs dezelfde kant terugfietst ziet het er weer heel anders uit. Bovendien kun je aan de rechterkant van De Vlist diverse eilandjes op om lekker aan het water te zitten of te picknicken. (Let op: niet alle eilandjes zijn toegankelijk, het staat aangegeven als het mag)

Vanaf De Vlist is het vervolgens via de knooppunt 73 en 72 terug naar het startpunt en ook op deze terugweg wordt je verrast door mooie natuur, water, oude boederijen en mogelijkheden om bij de boer iets te eten of drinken. Veel plezier!