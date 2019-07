Aanvullend DNA-onderzoek dodelijke steekpartij Weimarstraat levert verdachte niets op

Aanvullend DNA-onderzoek heeft geen extra bewijs opgeleverd dat de verdachte van een dodelijke steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag begin dit jaar handelde uit zelfverdediging. De man blijft daarom in voorarrest. Dat heeft de Haagse rechtbank maandag besloten.

In april weigerde de rechtbank de 27-jarige Richenol de W. ook al vrij te laten, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Er werd toen wel besloten dat er aanvullend DNA-onderzoek zou komen naar het gebruikte mes.

Richenol de W. werd op 17 januari dit jaar op de Weimarstraat door een groepje mannen achterna gezeten, zo blijkt uit camerabeelden. Op een gegeven moment maakte hij een stekende beweging. Het slachtoffer, de 25-jarige Björn, werd geraakt in zijn bovenlichaam, en kwam te overlijden. Volgens de advocate van Richenol de W. had de verdachte zelf geen mes bij zich. Het steekwapen was van mensen uit het achtervolgende groepje, meent zij. Richenol de W. zou het mes van straat geraapt hebben om zich te verdedigen.

'U zit hier niet vanwege de diefstal van een blikje cola'

Het mes waarmee gestoken is, werd door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op DNA-sporen van mensen uit het achtervolgende groepje. Dat heeft echter niets opgeleverd, zo bleek maandag tijdens de nieuwe proforma-zitting van de rechtbank.

Een nieuw verzoek van de advocate om Richenol de W. vrij te laten, werd afgewezen. 'U zit hier niet vanwege de diefstal van een blikje cola', zei de rechter maandag tegen de verdachte. 'We hebben het hier over een steekpartij op straat waarbij iemand is overleden. Veel mensen hebben dat ook gezien.'

'Samenleving zou het niet snappen'

De rechter zei dat de samenleving het niet zou snappen als een verdachte na zo’n schokkende gebeurtenis na zeven maanden vrijkomt. De inhoudelijke behandeling van de zaak is in het najaar. Het Openbaar Ministerie zal dan haar strafeis bekend maken. Het OM denkt dat de aanleiding voor de steekpartij 'een onderliggend langlopend conflict in relationele sfeer' was.