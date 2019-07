Oók Amsterdammers zijn welkom: woningen niet alleen voor Hagenaars

Oók Amsterdammers zijn gewoon welkom in Den Haag. De huizen in de stad worden niet exclusief gereserveerd voor Hagenaars. Dat schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) in antwoorden op vragen van raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos).

De Blok was onlangs op werkbezoek in het Bezuidenhout en werd er daar op geattendeerd dat er steeds meer Amsterdammers in die wijk gaan wonen. Volgens het raadslid komt dat omdat de huizenprijzen in de hoofdstad de pan uit rijzen en omdat je vanaf Station Laan van NOI snel op de Zuidas kan zijn.

Dat is geen gunstige ontwikkeling, is zijn oordeel. De Blok wil die trend daarom een halt toeroepen. Zeker omdat de druk op de huizenmarkt in de stad al groot is, moeten woningen vooral voor Hagenaars worden gereserveerd en voor belangrijk groepen als onderwijzers, politiemensen en zorgpersoneel, stelt hij.

Trek naar de Hofstad

Het stadsbestuur erkent in de antwoorden dat er de laatste jaren een trek is van de hoofdstad naar de Hofstad. Begin dit jaar werd in bevolkingsbestanden uitgezocht hoeveel mensen uit andere grote steden, waaronder Amsterdam, naar Den Haag kwamen. Uit die analyse bleek dat er tussen 2005 en 2015 méér personen uit Den Haag naar Amsterdam verhuisden dan Amsterdammers naar Den Haag. Maar vanaf 2016 verhuizen er juist iets meer mensen vanuit Amsterdam naar Den Haag dan omgekeerd. In 2018 ging het om 1694 personen die vanuit Amsterdam naar Den Haag gingen, terwijl 1367 mensen de omgekeerde beweging maakten.

Maar burgemeester en wethouders voelen er niets voor om die trend een einde te maken en woningen rond Laan van Noi en eventueel zelfs ook Den Haag Centraal en Hollands Spoor toe te wijzen aan mensen die economisch zijn gebonden aan de stad, zoals De Blok bepleitte. 'Het college hecht belang aan vrijheid van vestiging. Het opwerpen van extra barrières past daar niet in', aldus Revis.

Méér woningen

Wel maakt de wethouder opnieuw duidelijk dat er in totaal méér woningen moeten bijkomen in den Haag en dat die dan weer ‘zo veel als mogelijk moeten terechtkomen bij de huishoudens die er gezien hun inkomen recht op hebben, zoals de belangrijke beroepsgroepen.’