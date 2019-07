Autistische Jaimy (10) speelt zijn eerste voetbalwedstrijd: 'Het geeft kinderen zelfvertrouwen'

's Morgens vroeg legt Jaimy vast zijn kleren klaar voor de wedstrijd. Dan is dat vast op orde. Want als hij 's middags uit school komt kan het wat druk in zijn hoofd zijn door alles wat er op school gebeurd is. Daardoor kan hij boos worden en dat wil hij niet de dag van zijn eerste wedstrijd.

Jaimy traint pas een paar weken bij voetbalclub Nummer 14. Dit komt omdat hij pas net weet dat hij autisme heeft. Toch kan hij al heel goed uitleggen wat hij ervaart als hij overprikkelt raakt: 'Dan gaat mijn hoofd bonzen en krijg ik pijn. Ook krijg ik een piep in mijn oren. Dan moet ik me afzonderen om niet boos te worden en zorgen dat ik ontspan.

Clubs met minder prikkels

De autistenclubs zijn anders georganiseerd dan gewone jeugdteams. Ten eerste zijn er maar zeven spelers in het veld in plaats van elf. Het publiek wordt gevraagd niet te luidruchtig te zijn en er wordt bijvoorbeeld niet met zo'n akelig hard fluitje gefloten. Kortom alles is rustiger.

Pieter de Leeuw coacht de kinderen: 'Ik ken de kinderen goed. Ik hou ze in de gaten. Ik zie wanneer het licht zachtjes aan op rood gaat, of iemand upset raakt. Dan grijp ik in, kalmeer, ga even praten. En meestal komt het dan wel goed zonder dat iemand escaleert.'

Tussen wal en schip

Autistische kinderen vallen vaak tussen wal en schip als het om voetbal gaat. In een gewoon team is het te druk en in de zogeheten 'g-teams' van de KNVB horen ze ook niet thuis. 'In g-teams zitten bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down en dat is echt heel anders dan iemand met autisme', vertelt de Leeuw.

Hij vervolgt: 'Juist voor autisten is zo'n uurtje voetbal per week zo belangrijk. Ze groeien erdoor, krijgen zelfvertrouwen, leren samenwerken, maken soms makkelijker een praatje. En ze leren domweg goed voetballen en daar groeit het zelfvertrouwen ook van.

Zenuwachtig

Inmiddels is de hele familie van Jaimy zenuwachtig. Vader, moeder, zus en oma staan langs de kant van het veld terwijl Jaimy zijn eerste wedstrijd speelt. Helaas eindigt het met een verlies van drie tegen één. Maar Jaimy heeft 'wel lekker gespeeld'. Op de vraag of hij als autist nou slechter tegen zijn verlies kan dan andere kinderen zegt hij: 'Ik denk het wel een beetje.....' En dan kruipt ie tegen zijn moeder aan.