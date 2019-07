'Gemeente koopt parkeergarage De Zeeheld in Den Haag; plan voor appartementen van de baan'

De gemeente Den Haag gaat parkeergarage De Zeeheld in het Zeeheldenkwartier kopen. De garage wordt opgeknapt en de parkeerplekken blijven behouden. Er komen definitief geen appartementen op deze locatie. Waarschijnlijk dinsdag beslist het Haagse college over dit voorstel, zeggen bronnen in het stadhuis tegen Omroep West. Als het college instemt, zou dat betekenen dat er een einde komt aan een jarenlange discussie over de toekomst van de parkeergarage.

De garage in de Prins Hendrikstraat staat al jarenlang leeg. In 2016 is het gekocht door NU projectontwikkeling, een bedrijf van Edwin Jansen, voormalig manager van onder anderen zangeres Anouk. Hij wilde in eerste instantie de parkeergarage met bijna tweehonderd parkeerplekken, slopen en op deze plek appartementen bouwen. Maar de buurt kwam in verzet. De plannen betekenden dat er tweehonderd parkeerplekken uit de wijk zouden verdwijnen waardoor de parkeerdruk in het Zeeheldenkwartier verder zou toenemen.

Bovendien moesten horecaondernemers in de Prins Hendrikstraat hun terrasparkeerplaatsen in de straat opgeven. Volgens de gemeentelijke parkeernorm zouden er namelijk te weinig parkeerplekken overblijven en daarom moesten de terrassen weer in gebruik genomen worden als parkeerplek.

Ook onvrede over ander plan

Ondertussen mengde de politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, die toen nog in de oppositie zat, zich in de kwestie. Deze bemoeienis resulteerde erin dat de partij samen met de projectontwikkelaar in februari 2018 een nieuw plan presenteerde. De ontwikkelaar bleek bereid om twee lagen parkeerplaatsen met ongeveer zestig of zeventig plekken te behouden en minder appartementen te bouwen. Maar de voorzitter van de winkeliersvereniging was ook over dit plan ontevreden en dreigde met het starten van procedures. Daarna werd het een tijd stil rond de parkeergarage.

Nu blijkt dus dat de gemeente de garage gaat terugkopen voor een nog onbekend bedrag. Een woordvoerder van de gemeente kan niet bevestigen dat de garage in gemeentelijke handen komt.

Ontwikkelaar: 'Klaar met het gedoe'

Ontwikkelaar Edwin Jansen bevestigt desgevraagd wel dat hij al een jaar bezig is met de gemeente om de verkoop te regelen en de parkeerplaatsen 'terug te geven' aan de wijk. Het is een tegemoetkoming aan het Zeeheldenkwartier. 'Als ik wil kan ik mijn oorspronkelijke plannen doordrukken want het bestemmingsplan staat ze toe’, zegt hij. 'Maar dat wil ik niet. Ik ben een beetje klaar met het gedoe.'



Volgens Jansen heeft Richard de Mos zich als wethouder het afgelopen jaar hard gemaakt voor de verkoop van de garage aan de gemeente. 'Hij vroeg aan mij of het goed was als hij de lobby intern op het stadhuis zou aangaan. Dat vond ik prima want ik heb daar geen netwerk.'

Terrasparkeerplaatsen behouden

Het heeft ertoe geleid dat er afspraken liggen tussen de gemeente en Jansen. De ontwikkelaar knapt de parkeergarage op en hij verkoopt De Zeeheld aan de gemeente. 'Ik heb begrepen dat een deel vrij parkeren wordt en dat een ander deel is bedoeld voor abonnementhouders. De terrasparkeerplaatsen van de horecaondernemers kunnen behouden blijven. Deze voorwaarde heb ik de gemeente gesteld.'



Jansen baalt van de gang van zaken van de afgelopen jaren. 'Van mij is het beeld neergezet alsof ik een snelle vastgoedjongen ben die op geld uit is. Dat is niet zo. En ik ben er ook niet op uit om horecaondernemers het brood uit de mond te stoten. Maar er zijn in de wijk ook gewoon woningen nodig. De verkoop van de garage aan de gemeente is de beste oplossing. Als ik mijn oorspronkelijke plan doorzet kom ik tegenover iedereen in het Zeeheldenkwartier te staan en dat wil ik niet.'

LEES OOK: Autogebruik Hagenaars aan banden leggen of niet?