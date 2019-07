Den Haag gaat uitzendingen van de gemeenteraad live ondertitelen

Dat stelt het presidium – het dagelijks bestuur – van de Haagse gemeenteraad. D66-raadslid Daniël Scheper, die zelf dove ouders heeft, had een maand geleden gepleit voor het ondertitelen van de raads- en commissievergaderingen voor doven en slechthorenden. 'Het is belangrijk dat iedereen zelf kan volgen waarover de raadsleden met elkaar praten en welke besluiten wij nemen in raadszaal. We mogen niemand uitsluiten', zei hij toen.

Scheper wees er ook op dat vanaf september 2020 gemeenten verplicht zijn om maatregelen te nemen om raadsdebatten voor doven en slechthorenden toegankelijk te maken. Bovendien maakte de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema eind mei bekend dat die gemeente met een proef is begonnen om de vergaderingen daar te ondertitelen.

Beter voor de stad

Het Haagse presidium is het met Scheper eens dat 'hoe meer mensen toegang hebben tot het publieke debat door middel van de uitzending via internet, hoe beter dat voor de stad is'.

Daarom wordt hier al enige tijd met de leverancier van het audiovisuele systeem voor de uitzendingen van de raad overleg gevoerd over ondertiteling. De verwachting is dat er eind 2019 een proef kan beginnen met het live ondertitelen, schrijft het bestuur van de raad in antwoorden op vragen van Scheper en zijn collega Marieke van Doorn.

Overleg over televisie

Uitzendingen van raadsvergaderingen worden ook door Den Haag TV uitgezonden. Met die lokale zender moet nog worden bekeken of en hoe de ondertiteling via het televisiekanaal kan worden gerealiseerd.