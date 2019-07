Spelenderwijs het Haagse Bos ontdekken met nieuwe app

Het Haagse Bos op een speelse manier ontdekken. Het kan nu met de Haagse Bos-app. Deze gratis app bevat verschillende puzzeltochten gericht op kinderen, maar ook voor volwassenen is het zeker leerzaam. Dat zegt Tamar Goudsmit van ontwikkelaar Noblestreet. 'Er is zoveel over het Haagse Bos te vertellen. We richten ons op kinderen, maar bij de moeilijke vragen zullen ook volwassenen moeten nadenken.'

Met de nieuwe Haagse Bos app kun je kiezen voor drie verschillende routes, namelijk één tussen Koekamp en de Laan van NOI, één van Laan van NOI naar Huis ten Bosch en een route over beide delen. Goudsmit legt uit hoe de puzzeltocht werkt. 'In de app open je de route die je wilt lopen en op een kaart verschijnen tien ooievaars. Die moet je zoeken en ben je in de buurt van een ooievaar dan krijg je een vraag. Deze vragen zijn er op drie niveaus vragen en bij een goed antwoord krijg je een letter. Aan het einde van de puzzeltocht kun je met de gevonden letters een woord maken. Dit woord kun je opsturen naar ons en dan krijg je een verrassing.'

Hoe lang je bezig bent met een puzzeltocht durft Goudsmit niet op voorhand te zeggen. 'Dat hangt heel erg af van hoe snel je loopt en hoe groot de groep is, maar wij denken dat de kortste route minimaal een half uur duurt. En voor de lange route ben je zeker wel 45 minuten onderweg.'

Staatsbosbeheer

De app is gratis en in samenwerking met Staatsbosbeheer ontwikkeld. Je hoeft geen internet te hebben om de app te kunnen spelen, alleen om deze te downloaden, vertelt Goudsmit. 'De app gebruikt alleen je GPS om te zien waar je in het bos bent. Ook krijg je geen reclames. Wij hebben de app ontwikkeld zonder commercieel belang. We hebben al een dergelijke app voor natuurgebieden in Bergen op Zoom en IJmuiden ontwikkeld. Omdat wij bij Noblestreet allemaal uit Den Haag komen, wilden we de app ook graag voor het Haagse Bos maken.'

Goudsmit ging voor de ontwikkeling van de app met boswachter Jenny van Leeuwen op stap. Volgens haar was het een leerzame tocht. 'Zij kon zoveel vertellen over het bos, waardoor wij denken dat het een leuke puzzeltocht is geworden. De vragen zijn door de verschillende niveaus gericht op kinderen vanaf zes jaar, waarbij de moeilijke vragen ook in gaan op de geschiedenis van Den Haag en de dieren die in het bos wonen. Daar zullen de meeste volwassenen ook wel over na moeten denken. Maar we willen vooral de kinderen wat leren en ze op een leuke manier wat meer buiten te laten spelen.'

