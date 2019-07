'Leidse City Hall beste terras van Zuid-Holland'

De jury van Misset Horeca was erg te spreken over het terras van het Leidse restaurant. 'Het terras heeft een geweldige uitstraling en zou, mede dankzij de ligging, ook in een sfeervol Italiaans dorp kunnen zijn', lezen we in het juryrapport. Het beste terras van Nederland is dat van restaurant De Werf in het Zeeuwse Veere.

City Hall stond de afgelopen jaren niet in de Top 100 van de vakverkiezing. Bedrijven geven zich hierbij zelf op, waarna zowel een vakjury als een mystery guest het terras komt beoordelen. De jury let hierbij onder meer op de uitstraling van het terras, de service van de bediening en de gastvrijheid.

Twintig plaatsen gezakt

De Vier Seizoenen had vorig jaar nog het beste terras van Zuid-Holland, maar zakte dit jaar twintig plaatsen op de landelijke ranglijst. In Zuid-Holland hebben ze nu het derde terras, want ook Welgelegen uit Voorhout klom over het Lisser terras heen. Welgelegen behaalde landelijk gezien een 21e plaats. In de top veertig van de nationale ranglijst vinden we in deze regio verder nog Beachclub O uit Noordwijk op plaats 34. De volledige ranglijst kun je hier lezen.

LEES OOK: 'Beste terras van Zuid-Holland staat in Lisse'