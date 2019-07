ADO-fans zijn wachten op rechtszaak zat: 'Het hangt als een donkere wolk boven je'

Acht ADO-fans zijn het zat dat ze nu al 2,5 jaar moeten wachten op hun rechtszaak over een incident tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord. Maar de rechter besloot maandag dat de groep als geheel verantwoording moet afleggen, pas in januari of februari 2020.

'Het hangt elke dag als een donkere wolk boven je. Ik wil het afsluiten', zegt een van de supporters in de rechtbank. Hij staat ermee op en gaat ermee naar bed, met wat er op 19 februari 2017 gebeurde in het ADO-stadion. Het werd toen onrustig op de tribune nadat Feyenoord-supporters in het ADO-vak waren gaan zitten.

ADO-fans wilden hen verwijderen, maar de politie greep in. Daarop werd met planken, pijpen, tafels, stoelen, en klikobakken naar agenten gesmeten. 'Wij wilden de eigen mensen beschermen', zegt een van de ADO-fans bij de rechter. 'Het is heel spijtig voor alle partijen en ADO die vecht tegen een slecht imago', stelde een ander. Maar ze vinden ook dat ze genoeg zijn gestraft door de KNVB en de Haagse voetbalclub: stadionverboden van drie jaar, boetes van rond de 500 euro en schadevergoedingen van 2500 euro voor de vernielingen.

Dossier van duizend bladzijden

De advocaten van de ADO-fans snappen niet waarom het zo lang duurt. Het onderzoek is rond, er is een dossier van duizend bladzijden gemaakt en alle camerabeelden zijn bekeken. Andere ADO-fans zijn al veroordeeld, tot taakstraffen van 60 uur. Maar deze groep van acht verdachten moet wachten tot er plaats is in de agenda van de rechtbank met meer rechters.

De advocaten vragen om zaken individueel en versneld te behandelen. Maar het OM en de rechtbank wijzen dat verzoek af. 'We gaan het niet met een vloek en zucht afdoen, dit is openlijk geweld tegen personen', zegt de officier van justitie. Hij wil een compilatie van de beelden vertonen. De rechtbank trekt er een hele dag voor uit. Dat kan niet eerder dan in januari of februari 2020, drie jaar na de bewuste wedstrijd.

