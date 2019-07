Koningstunnel in centrum Den Haag eerder open

De Koningstunnel ging op 1 maart dicht voor werkzaamheden. Zo werden er nieuwe veiligheidssystemen geplaatst. Dit was nodig omdat de veiligheidswet per 1 mei was aangescherpt en de Haagse tunnel niet aan deze vereisten voldeed. Daarnaast werden de verouderde systemen in de 19 jaar oude tunnel vervangen door moderne oplossingen. Voor de automobilist zal de nieuwe verlichting de meest in het oog springende verandering zijn.

Oorspronkelijk werd gedacht dat de werkzaamheden zeven maanden zouden duren. Nu blijkt dat men eerder klaar is met de werkzaamheden. 'Er is keihard gewerkt', zegt wethouder Van Asten. 'En het bedrijf Siemens had in Zoetermeer een digitale kopie gemaakt van de Koningstunnel. Daar kon alles wat er gedaan moest worden, eerst eerst worden getest. Daardoor ging het ook veel sneller dan gedacht.'