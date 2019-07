West Wekker: Het verweer van Reda N. en de inloopdag in Nieuwkoop

Reda N. in het midden | Still uit video

Goedemorgen! Vandaag is de tweede dag van de strafzaak tegen Syriƫganger Reda N. Zijn advocaat mag vandaag verweer voeren tegen de strafeis van het Openbaar Ministerie. En belangstellenden kunnen vandaag in het gemeentehuis van Nieuwkoop zien hoe het watersporteiland in de Langeraarse Zuidplas er uit moet komen te zien.

Wat kun je verwachten?

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol vindt vandaag dag twee plaats van het proces tegen Syriëganger Reda N.. Maandag eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van zeven jaar tegen de man uit Leiden. N. ontkent dat hij voor IS heeft gevochten. Vandaag zal zijn advocaat dit in zijn slotpleidooi nogmaals naar voren brengen.

De gemeente Nieuwkoop wil een recreatie- en watersporteiland aanleggen in de Langeraarse Zuidplas. vanmiddag en -avond kunnen belangstellenden tijdens een inloopdag de plannen bekijken in de raadszaal van het gemeentehuis in Nieuwveen.

Het weer: Op de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog en met 19 tot 21 graden wordt het iets warmer dan maandag.

Beeld: Meteogroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je nog weten:

Taxibedrijf Uber wil real-time gezichtsherkenning gaan invoeren voor haar chauffeurs om te voorkomen dat mensen frauderen met accounts. Op deze manier moet de veiligheid worden verbeterd. In Nederland zal Amsterdam eerst met de gezichtsherkenning gaan werken, maar de rest van het land moet snel volgen.

Twee derde van de bedrijfsartsen en psychologen maakt zich zorgen over de ‘wildgroei’ aan coaches die mensen met stress en burn-outs begeleiden. In twintig jaar tijd is het aantal geregistreerde stresscoaches meer dan vertienvoudigd. De bedrijfsartsen en psychologen maken zich niet alleen druk over het ontbreken van een medische opleiding bij veel coaches, maar plaatsen ook vraagtekens bij de kwaliteit van de geboden hulp.

De overheid heeft vorig jaar aan de ouders van bijna 950.000 kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd, in totaal ruim 2,6 miljard euro. Gemiddeld komt dat neer op 4200 euro per huishouden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag misdrijven kunt u oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.

In deze aflevering:

- De verdachte van een moordpoging in Utrecht heeft mogelijk een link met Den Haag. Hij is gefilmd.

- Nieuwe beelden van de verdachte van de brandstichting bij een shishalounge in Gouda.

- De politie is op zoek naar een fietser die opzij moest duiken voor een auto die hard achteruit reed. De wagen was gestolen en bestuurder was op de vlucht voor de politie.

- Beelden van de explosies bij een reisbureau aan de Hoefkade en een ijssalon aan de Beijersstraat.

- Tot slot heeft de politie nieuwe vragen over het overlijden van een 91-jarige mevrouw. Haar lichaam werd op 8 mei gevonden in haar huis aan de Erasmusweg in Den Haag.