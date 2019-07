ADO-trainer Groenendijk overlegt met kernspelers over toekomstige speelwijze

Vanaf maandag is ADO Den Haag neergestreken in het Zeeuwse Renesse voor een trainingskamp van vijf dagen. Volgens ADO-trainer Fons Groenendijk is deze week net alleen bedoeld om aan de conditie te werken, maar zeker ook om te bepalen wat de speelwijze van ADO voor het komend seizoen gaat worden.

'Deze week wordt er niet alleen hard getraind en worden er oefenwedstrijden gespeeld. Ik ga ook met de bepalende spelers praten over hoe we komend seizoen zullen gaan spelen', zegt Groenendijk na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Serooskerke. 'Ons spel van vorig seizoen was voor een gedeelte afgestemd op Sheraldo Becker. Nu hij vertrokken is naar Union Berlin zullen we toch iets anders moeten gaan doen. Wij als staf hebben daar bepaalde ideeën over, maar ik vind het belangrijk dat de spelers daar ook een goed gevoel bij hebben'.

Er zijn nog geen ontwikkelingen bij ADO op het transfer-front. Ook over een eventueel vertrek van smaakmaker Nasser El Khayati kan trainer Groenendijk nog niets melden. 'Ik vraag me ook af wanneer daar meer duidelijkheid over komt. We weten allemaal hoe belangrijk hij is, bovendien is het een speler die je – net als Sheraldo Becker – niet zomaar kan vervangen. Je weet bij ADO dat je zult moeten wachten, en als het dan zover is moet je je daar dan maar bij neerleggen'.

