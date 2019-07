Tien terrassen om lekker te ontspannen deze zomer

Je hoeft geen uren in de auto te zitten om heerlijk ontspannen op een terras een wit biertje met borrel en tapasplank weg te tikken. In onze regio zijn er genoeg bijzondere plekken waar slimme horecaonernemers een uitspanning zijn begonnen. Van een industrieel gebouw tot een idyllische meer, we tippen je deze tien terrassen.

Check op de eigen site van de terrassen de openingstijden.

1: Como & Co

Como & Co ligt aan het Oosterduinsemeer (in de volksmond ook wel Comomeer genoemd) en heeft een groot terras met zitplekken, ligbedden, picknicktafels en in het water ligt een vlot.

Adres:

Boekhorsterweg 18,

Noordwijkerhout

Tel: 06 40 92 05 82



Bijzonder:Er zijn roeibootjes en kajaks die te huur zijn. Elke dinsdagavond is er om 20:00 uur een bootcamp op het terrein naast Como & Co. Woensdag is biefstukavond. Voor 10 euro eet je biefstuk met jus, frietjes en salade.



2: Capriole Café

Het terras van Capriole Café ligt aan het water van de Fokkerhaven in de Binckhorst in Den Haag. In het industriële pand is het restaurant met een eigen koffiebranderij. De koffie van het Capriole Café werd in 2018 uitgeroepen tot de beste koffie van Zuid-Holland.

Adres:

Fokkerkade 18

Den Haag

Tel: 070 701 1010



Bijzonder:Er worden meer dan 25 verschillende kopjes koffie geserveerd waaronder dubbele espresso Flores met roze peper en een espresso Paso Fino met hazelnoot siroop, karamel- en chocoladesaus. Kan je niet kiezen ga dan voor de trio doppio espresso een proeverij van drie verschillende espresso’s.



3: Paviljoen De Zweth

Aan de rand van ’t Westland en met een schitterend uitzicht over de polders van Midden-Delfland, ligt Paviljoen De Zweth. Je kan langskomen voor koffie met gebak, maar er staat nog meer op de kaart. Verder zijn er veel activiteiten en er is een leuke speeltuin met een stoere boomhut, een echte piratenboot en een veldje om een balletje te trappen. Voor de allerkleinsten is een aparte speelhoek. En als het weer niet helemaal meewerkt is er een speelkelder met indoor-speeltuin.

Adres:

Zweth 1 D

Kwintsheul

Tel: 0174-290125 / 06 23643950



Bijzonder:Lekker klauteren op de survivalbaan, een rondje midgetgolf spelen of een met de waterfiets op de kanovijver, kanovaren of met een roeibootje varen. Dat zijn enkele van de deels betaalde activiteiten bij De Zweth.



4: De Wollebrand

Op een schitterend plekje pal naast alle bedrijvigheid in het Westland ligt het terras aan het water. In de zomermaanden zie je vanaf het terras de geweldige capriolen uitgevoerd door wakeboarders en waterskiërs. E je ziet misschien de waterskiënde oma voorbij komen. In 2014 was de Wollebrand winnaar ‘beste terras van Nederland.’

Adres:

Broekpolderlaan 10

Honselersdijk

Tel: 0174 - 64 11 44



Bijzonder:De Wollebrand is trots op de hotstone. Hierop bereid je zelf je eten. De hotstone blijft een lange tijd warm, zodat je uitgebreid kunt genieten. Verder werkt de Wollebrand samen( partnership) met het Chileense wijnhuis Montes. Een van de wijngaardes van dit huis is volgens de Feng Shui filosofie opgezet, waarbij de opperste harmonie met de omgeving wordt nagestreefd van basiselementen als land, water, hout en metaal.



5: Koffiehuis de Hooiberg in ’t Woudt

Als je naar de site van Koffiehuis de Herberg gaat krijg je spontaan ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld in je hoofd. ‘ ’t Woudt staat bekend als het kleinste dorp van Nederland. De kerk, een rij huisjes, drie boerderijen en natuurlijk koffiehuis De Hooiberg van familie van der Knaap liggen aan een mooie fietsroute door Midden-Delfland’, staat op de site.

Adres:

’t Woudt 15

Schipluiden

Tel: 06 21 55 31 28



Bijzonder:Je kan ook als lunch een knapzak kiezen. Daarbij krijg je een routekaart voor een fiets of wandeltocht. Verder heeft de Hooiberg haar eigen bijenkorf waar de imker honing haalt die je misschien geserveerd krijgt.



6: 't Veen eten & drinken

Het Veen is een groot café met terras aan het water. Ze verhuren er roeiboten, kano’s en elektrische sloepen. (De laatste moet je via de site reserveren). Het café is een startpunt voor een ontdekkingstocht door de Veense polder. De uitgezette kanoroute leidt je door smalle slootjes en over prachtige vennen en poelen. De sloepenroute begint en eindigt bij het handbediende sluisje aan de noordwest kant van het Braassemmermeer.

Adres:

Langeweg 16

Roelofarendsveen

Tel: 071-3314585



Bijzonder:Kan je niet kiezen uit de kaart, dan kan je voor de Veense Hapas gaan, een all-you-can-eat-concept. Hierbij kies je een aantal gerechtjes van het speciale menu. Je begint met een ‘grand entree’ en vervolgens kies je per twee personen drie gerechten uit zoals saté met kroepoek en atjar, gamba’s in knoflookolie of een aardappelquiche.



7: De Vang

De Vang zit in de voormalig graanschuur van Korenmolen Windlust in Nootdorp. Het meel van het brood dat op tafel komt is 'vermalen' door de oude stenen van die molen. Elke dag wordt er bij de Vang verse appeltaart afgebakken. De appels voor die taart, worden geschild door de mensen van Bizzi. Op Bizzi werken mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking.

Adres:

Oudeweg 72,

Nootdorp

Tel: 015-310 6160



Bijzonder:De Vang heeft een eigen kookboek dat is ontwikkeld door kok en eigenaar Wouter Steeneveld. Hierin laat Steeneveld zijn liefde voor streekproducten spreken. Hij kook graag met lokale producten zoals vlees van De Biesland Hoeve in Delfgauw, aardbeien van De Hoogsche Wetering in Pijnacker en komkommers van Komkommerkwekerij De Kade in Nootdorp.



8: Strand Zomer

Aan de Nieuwkoopse plassen ligt Strand Zomer. Een lange steiger in het water geeft de afscheiding aan tussen het gedeelte waar gezwommen kan worden en waar de boten aanleggen. Je kan er in de strandstoelen de hele dag luiteren en een prachtige zonsondergang zien.

Adres:

Meijepad 4

Nieuwkoop

Tel:0172-601996



Bijzonder:Een Escaperoomis inmiddels is bekend maar bij Strand Zomer kan je een Escapetour doen. Je gaat met je team in een elektroboot een speurtocht over het water doen. Met gebruik van de GPS en de leidraad vind je de route. Er zijn codes verstopt in het gebied die jullie moeten vinden. Wel reserveren.



9:’t Zwaantje

’t Zwaantje heeft een ruim terras met een overdekt lounge-borrelgedeelte. Op de lunch en diner kaart staan gerechten van over de hele wereld. Er is een speciaal kindermenu met gerechten met vrolijke namen als Totally Spies, Kukeleku en Kwik, Kwek en Kwak.

Adres:

Dammekant 48

Bodegraven (Zwammerdam)

Tel: 0172 612 881



Bijzonder:De bloemen uit eigen tuin worden als garnering voor de gerechten gebruikt. Voor de kinderen is er een voetbalveldje en een grote trampoline. En rustig voor de ouders, voor de allerkleinsten is er een babykamer met babyfoon.



10: Brasserie Buitenhuis

Brasserie Buitenhuis ligt aan het Valkenburgse Meer, tussen Wassenaar en Leiden. Van ontbijt tot diner kan je er terecht. De menukaart van moderne en hip, van een supergezonde acaí ontbijtbowl, tot eten wat de pot schaft en happen uit Paul’s Boutique.

Adres:

J. Pellenbargweg 2

Valkenburg

Tel: 071 572 1805



Bijzonder:Entertainment voor kids van ongeveer vier tot tien jaar. Iedere zondag zijn de creatievelingen van Het Idee Evenementen van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig om de kinderen te vermaken.