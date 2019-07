Deborahs kussen ligt in vliegtuig van de koning: 'Ik was erg verbaasd'

'Dit is hartstikke leuk en ze gaan de hele wereld over.' Deborah van de Leijgraaf uit Den Hoorn is razend enthousiast als ze bedenkt dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima binnenkort misschien wel een dutje doen tegen een van haar kussentjes. Het spiksplinternieuwe regeringstoestel ligt namelijk vol met kussens met háár Delfts blauwe ontwerp.

Deborah kreeg afgelopen weekend een berichtje van iemand die haar stof herkende in een filmpje over het nieuwe vliegtuig van het koningshuis en het kabinet. 'Ik was erg verbaasd', vertelt ze. 'Ik krijg wel eens een berichtje dat iemand een stofje van me heeft gekocht. Maar omdat het vaak maar om een metertje gaat, ben ik er nooit zo mee bezig.'

Dat haar ontwerp nu in dit bijzondere vliegtuig ligt, had ze niet gedacht. 'Het is natuurlijk heel leuk, maar ik heb het nooit met deze intentie gemaakt. Dat het nu zo'n eigen leven gaat leiden en op bijzondere plekken terecht kan komen, is wel een compliment. Het is toch mijn verhaal over Delft dat in dit vliegtuig ligt. En misschien houden ze wel een kussengevecht.'

Delftse gezelligheid

Aangezien ze zelf oorspronkelijk uit Delft komt, wilde Deborah eens iets met dat thema. 'Zo is dit stofje ontstaan.' Er zitten onder meer grachtenhuisjes in, een standbeeld van een koe dat de Beestenmarkt vertegenwoordigt, de scheve Oude Jan en de Delftse Molen de Roos. 'En ik heb het allemaal opgefleurd met bloemen, vogels, vlinders en andere gezelligheid.'

Ze werd naar eigen zeggen 'per ongeluk' ontwerpster, omdat ze jaren geleden thuis gordijntjes nodig had die ze zelf wilde maken. 'Dat lukte zo goed, dat ik steeds meer stofjes ging ontwerpen.' En zo passeerden veel verschillende ontwerpen de revue.

Pepermuntblik

Het Delftse ontwerp, dat ze in 2012 maakte, werd eerder al eens opgepikt door Wilhelmina Pepermunt. 'Daar heb ik toen speciaal een variatie op gemaakt en die hebben ze op een blikje gedrukt. Dat vond ik al te gek.'

Maar wordt Deborah er nu rijk van als een lid van de koninklijke familie of de minister-president tegen haar stofje aan hangt? 'Zeker niet', lacht ze. 'Er is ongeveer 170 dollar voor de tien meter stof betaald. En ik krijg er zelf tien procent van. Dus ik heb er netjes zo'n vijftien euro aan overgehouden.'

'Zomers jurkje'

Tóch mag de koninklijke familie gerust even met Den Hoorn bellen als ze iets nodig hebben. 'Misschien kan ik een leuke stof voor een jurkje voor Máxima ontwerpen', vertelt ze enthousiast. 'Een leuk zomers jurkje met een vrolijke print. Of iets voor de dochters. Ik maak met alle liefde iets voor ze.'

