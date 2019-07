OM: autohandelaar moet cel in vanwege gesjoemel met kilometerstand

Volgens de officier van justitie heeft de man in 2014 en 2015 zestien auto's verhandeld, waarvan de kilometerstand niet klopte. En dat terwijl het sinds 2014 bij wet verboden is om kilometertellers terug te draaien. Veertien auto's zijn ook te koop aangeboden op Marktplaats. Een aantal kopers deed na de aanschaf aangifte bij de politie tegen de autohandelaar uit Leidschendam.

Dinsdagochtend moest de ondernemer bij de Haagse rechtbank tekst en uitleg geven over zijn verkooppraktijken. Hij ontkent de kilometerstanden te hebben verlaagd. Volgens de officier van justitie is het de eerste keer sinds de invoering van het sjoemelverbod in 2014 dat een autohandelaar zich bij de strafrechter moet verantwoorden.

Extra geld

'Er zijn hier op grote schaal auto's gemanipuleerd', zei de officier van justitie. 'De verdachte heeft een bedrijfstak die al geen beste naam heeft in een nog slechter daglicht geplaatst.' Volgens de aanklager heeft de autohandelaar uit Leidschendam zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. Gesjoemel met kilometerstanden leidt ertoe dat autokopers op kosten worden gejaagd, meende hij. Als blijkt dat een auto meer gereden heeft en dus ook meer gebreken vertoont, zijn gedupeerden extra geld kwijt aan reparaties.

'Nee, uiteraard niet', antwoordde de autohandelaar uit Leidschendam op de vraag van de rechtbank of hij kilometertellers had teruggedraaid. Hij wist niet hoe het kwam dat de standen in auto's van hem verlaagd bleken te zijn. Mogelijk dat de mensen waarvan hij de auto weer had afgenomen, ermee geknoeid hadden. Hij lette er niet zo op. 'Ik vond het vooral belangrijk of mijn auto's motorisch wel in orde waren.'

'Defect kan ook'

De rechtbank confronteerde de ondernemer ermee dat in door hem verkochte auto's kilometertellers tot ongeveer honderdduizend kilometer verlaagd waren. Dat er iets mis was met de tellers, hadden de kopers zelf op Marktplaats kunnen zien, beweerde de autohandelaar. Dan staat er volgens hem geen groen vinkje bij de advertentie.

Zijn advocate betoogde dat een verlaagde kilometerstand nog niet meteen duidt op gesjoemel. De teller kan ook gewoon defect zijn. In een geval zou de autohandelaar uit Leidschendam dat ook gemeld hebben aan de koper. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.