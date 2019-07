Verdachte moordpoging Utrecht heeft mogelijk link met Den Haag

De verdachte van een moordpoging in de Utrechtse wijk Ondiep heeft mogelijk een link met Den Haag. Eén van de al aangehouden verdachten in de zaak komt uit die stad. De man die nog wordt gezocht is na de moordpoging gefilmd door bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op 3 december 2018 rijdt het slachtoffer in zijn Volkswagen Polo door de Rietstraat in de wijk Ondiep. Op het moment dat hij de straat uit rijdt, wordt hij klemgereden door een Volkswagen Transporter. De schuifdeur gaat open en er wordt op zijn auto geschoten door iemand die uit de bestelbus hangt.

Door de auto snel in zijn achteruit te zetten heeft het slachtoffer waarschijnlijk zijn leven gered, want hij is alleen geraakt aan zijn vinger. In de voorruit van de auto zit een kogelgat en op de motorkap een schampschot. De daders zijn weggereden in de Volkswagen Transporter en hebben die een stukje verderop achtergelaten.

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen lopend verder vluchten. De man die voorop loopt is vermoedelijk de schutter en wordt nog gezocht. Hij heeft een slank postuur en draagt een muts. Hij lijkt een baardje of lange bakkebaarden te hebben en heeft een tas van supermarkt Dirk bij zich.

De man die achteraan loopt is vermoedelijk de bestuurder van de bestelbus. Hij is aangehouden. Het gaat om een 46-jarige Hagenaar. Bij de aanhouding zijn er ook diverse explosieven aangetroffen in zijn woning. Er zit ook een 35-jarige man uit Limburg vast, die ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de moordpoging.

Herkent u de nog gezochte verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem