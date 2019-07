Fietser gezocht die moest uitwijken voor vluchtende automobilist

De politie is op zoek naar een fietser, die mogelijk is aangereden door een vluchtende automobilist. Een man reed zo hard en ongecontroleerd achteruit in een gestolen auto, dat de nietsvermoedende fietser moest wegduiken en op de grond viel. De bestuurder is vlak daarna aangehouden en de recherche wil de fietser graag spreken.

Het incident gebeurt op vrijdagavond 28 juni vlak voor middernacht in de Zusterstraat in Den Haag. Op beelden is te zien dat de fietser komt aanrijden vanaf de Loosduinsekade. Op dat moment komt de auto hard achteruit rijden. Hij ramt een geparkeerde auto en de fietser moet opzij duiken om niet vol aangereden te worden.

De auto rijdt verder en botst verderop tegen een aantal paaltjes. De bestuurder stapt uit en vlucht weg, want de politie zit hem op de hielen. Even verderop kan de man worden aangehouden. Hij blijkt in een gestolen auto te rijden en is op de vlucht geslagen op het moment dat de politie hem in het vizier kreeg.

Aangereden of gewond?

Na de botsing met de paaltjes en de aanhouding van de verdachte ontstaat er een flinke oploop van mensen op straat. Agenten verliezen in de drukte de fietser uit het oog. De recherche komt graag met hem in contact om te horen of hij daadwerkelijk aangereden is en of hij gewond is. De fietser kan aangifte doen tegen de verdachte.

Bent u de fietser of weet u wie het is?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem