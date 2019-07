Explosies bij reisbureau en ijssalon in Den Haag gefilmd

De enorme explosie die een reisbureau aan de Hoefkade in Den Haag in puin legde, is gefilmd door een bewakingscamera. Een ontploffing bij een ijssalon aan de Beijersstraat en een incident bij een zonnestudio aan de Betje Wolffstraat worden door hetzelfde rechercheteam onderzocht. Er is mogelijk een verband tussen de incidenten, omdat de drie zaken eigendom zijn van familie of bekenden van een Haagse crimineel, die op dit moment vast zit.

In de nacht van donderdag 16 mei wordt de Hoefkade in Den Haag opgeschrikt door een enorme knal. Reisbureau Royal Tours ligt in puin en ook omliggende panden hebben schade opgelopen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man die nacht om 1.30 uur aankomt bij het reisbureau.

Hij heeft een gele tas bij zich, waar hij een staafvormig object uithaalt. Dat stopt hij in de brievenbus van het reisbureau. Vervolgens rolt hij een draad uit over straat. Hij rommelt wat aan het uiteinde van de draad en dan volgt de explosie. Volgens de politie is het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen.

In een auto gestapt

De verdachte is na de knal weggerend via de Jan Blankenstraat naar het Oranjeplein. Vervolgens is hij in de Van Hogendorpstraat gezien. Daar zou hij in een auto zijn gestapt. Vermoedelijk is hij op de achterbank gaan zitten. De auto, een Volkswagen Passat met blauwe kentekenplaten en een trekhaak, is daarna weggereden over de Stationsweg.

De wagen is op bewakingsbeelden te zien. De politie wil weten waar de auto heen is gereden en komt graag in contact met de bestuurder, omdat hij of zij mogelijk een belangrijke getuige is.

Meer beeld van verdachte

De man die de explosie veroorzaakt is ook eerder gefilmd in de buurt van het reisbureau. Het gaat om een blanke of licht getinte man met een grote neus. Hij heeft een capuchon over zijn hoofd en draagt een zwarte trainingsbroek met een dunne verticale lijn aan de zijkant. De broek sluit nauw aan bij zijn enkels. Hij heeft zwarte schoenen aan.

Op de eerdere beelden heeft hij de gele tas met het explosief en de draden nog niet bij zich. De politie weet niet waar hij die vandaan heeft gehaald en vraagt getuigen die daar meer over weten zich te melden. Ook mensen die de verdachte voor of na het incident hebben gezien, wil de recherche graag spreken.

Explosie bij ijssalon

Vijf dagen later, dinsdag 21 mei, vindt er een explosie plaats bij ijssalon Bellagamba in de Beijersstraat. Een ruit is vernield en via het gat is vermoedelijk een granaat naar binnen gegooid. Die heeft schade veroorzaakt in de ijssalon, maar ook bij een bovengelegen woning. De metaalscherven zijn zelfs in het plafond van de woning terechtgekomen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man aankomt bij de ijssalon. Hij is op de fiets. Hij stapt af, loopt wat heen en weer en fietst dan weer weg. Om 3.25 uur is hij terug. Hij verdwijnt even uit beeld en als hij wegfietst, is de lichtflits van de explosie te zien. De verdachte is niet duidelijk te zien. Daarom is de politie op zoek naar mensen die voor of na het incident iets opvallends hebben gezien in de omgeving, dat ermee te maken kan hebben.

Steen door ruit zonnestudio

In de vroege ochtend van vrijdag 24 mei gaat er een steen door de ruit van een zonnestudio aan de Betje Wolffstraat in Den Haag. Een bewoner gaat er meteen op af en heeft hierdoor mogelijk erger voorkomen. Voor deze zaak is een verdachte aangehouden, maar de politie komt nog steeds graag in contact met mensen die voor of na het incident iets opvallends hebben gezien in de buurt.

De drie ondernemingen zijn eigendom van familie of bekenden van een bekende Haagse crimineel, die op dit moment vast zit. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat het motief voor de explosies daarmee te maken heeft. Mensen die informatie hebben over het motief of over de verdachten die op de beelden te zien zijn, worden gevraagd zich te melden.

