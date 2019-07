Omgekomen Corrie van Geesbergen (91) mogelijk slachtoffer van 'thuiszorgmedewerker'

De 91-jarige Corrie van Geesbergen-Slootmaaker, die begin mei werd gevonden in haar woning aan de Erasmusweg in Den Haag, is mogelijk het slachtoffer geworden van iemand die zich voordeed als medewerker van thuiszorg. De avond voor haar dood stond er iemand voor de deur die zei van thuiszorg te zijn. De politie heeft aanwijzingen dat de vrouw de volgende dag door een misdrijf om het leven is gekomen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het lichaam van mevrouw Van Geesbergen is op woensdagochtend 8 mei gevonden. Uit de sectie blijkt dat ze geen natuurlijke dood is gestorven. Ook zijn er verschillende sieraden van het slachtoffer verdwenen.

De 91-jarige vrouw was sociaal actief, had regelmatig contact met haar familie en deed zelf haar boodschappen. Ze woonde met wat hulp van thuiszorg nog zelfstandig in een portiekwoning aan de Erasmusweg, op het stuk tussen de Ruinerwoldstraat en de Leyweg.

'Thuiszorg' voor de deur

Dat de politie denkt aan een mogelijk uit de hand gelopen babbeltruc of insluiping, komt door een gebeurtenis op dinsdagavond 7 mei, de dag voordat haar lichaam wordt gevonden. Het slachtoffer zit rond 22.10 uur aan de telefoon met één van haar dochters, als er wordt aangebeld. Ondanks dat ze niemand verwacht, doet mevrouw Van Geesbergen de deur open.

Terug aan de telefoon vertelt ze dat er iemand voor de deur stond die zei van de thuiszorg te zijn. Omdat de vrouw 's avonds nooit thuiszorg krijgt, heeft ze diegene niet binnengelaten. Het is onduidelijk of de persoon voor de deur een man of een vrouw was. Ook weet de politie niet of er meer personen bij waren.

Volgende ochtend opnieuw?

De politie houdt er rekening mee dat er woensdagochtend 8 mei weer iemand is langsgekomen die zich voordeed als thuiszorgmedewerker. Omdat er geen sporen van een inbraak zijn, zou het ook kunnen dat er iemand naar binnen is geslopen. Mogelijk is er bij een confrontatie met diegene iets gebeurd dat tot de dood van mevrouw Van Geesbergen heeft geleid.

Om 9.30 uur staat een medewerkster van de echte thuiszorg voor de deur. Er doet niemand open. Een uur later is ze terug en dan wordt er opnieuw niet open gedaan. Een dochter van het slachtoffer, die toevallig op dat moment wat boodschappen komt brengen, gaat naar binnen en vindt haar moeder. Ze is dan al overleden.

Vrouw gezien in de buurt

Een buurtbewoner die op woensdag 8 mei om 4.45 uur naar zijn auto loopt om naar zijn werk te gaan, heeft mogelijk iets belangrijks gezien. Op de Ruinerwoldstraat, op de hoek met het voetpad achter de huizen van de Erasmusweg, staat op dat moment een vrouw. Het is niet duidelijk of ze iets te maken heeft met de dood van mevrouw Van Geesbergen. Daarom wil de politie graag in contact komen met de vrouw en met mensen die haar ook hebben gezien.

Het gaat om een vrouw met een lichte tot licht getinte huidskleur. De getuige dacht dat ze mogelijk uit Oost-Europa afkomstig is. Ze is 20 tot 30 jaar oud, 1,60 tot 1,65 meter lang en droeg een zwarte gewatteerde en getailleerde jas. Ze had de capuchon van een trui strak rond haar hoofd dichtgetrokken en had een zwarte, strakke broek aan.

Verdwenen sieraden

Een aantal armbanden en de halskettingen van mevrouw Van Geesbergen zijn verdwenen. Op het moment dat ze op 7 mei boodschappen doet, zijn de armbanden nog te zien op bewakingsbeelden. De politie denkt dat de sieraden zijn afgedaan door degene die in haar huis is geweest. Dat kon het slachtoffer namelijk niet zelf: het werd gedaan door haar dochter of de thuiszorg.

De politie komt graag in contact met mensen die weten waar de sieraden nu zijn. Mogelijk zijn ze na 8 mei ergens te koop aangeboden. Ook mensen die op 7 of 8 mei iets opvallends hebben gezien rond de portiekflat aan de Erasmusweg in Den Haag, worden gevraagd zich te melden. De politie hoort het ook graag als er in die periode ook bij andere mensen is aangebeld door onbekenden.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem