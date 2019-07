West Wekker: filelezer René Passet stopt en uitspraak fataal ongeluk Lekkerkerk

Goedemorgen! Dit is de laatste dag dat filelezer René Passet van de ANWB op de radio te horen is. Hij vertrekt naar Denemarken vanwege de liefde. En de rechter doet uitspraak in de zaak Richard van den H., de 29-jarige man uit Krimpen aan den IJssel tegen wie zes jaar cel is geëist vanwege het veroorzaken van een fataal ongeluk in Lekkerkerk na een verkeersruzie vlak voor Kerstmis vorig jaar.

Wat kun je verwachten?

Vanmiddag is de laatste uitzending van ANWB-filelezer René Passet. Hij verruilt Den Haag voor Kopenhagen vanwege zijn Deense Barbara met wie hij inmiddels al bijna vijftien jaar een relatie heeft. Al meer dan 25 jaar is Passet filelezer bij de ANWB. Eerder vertelde hij al dat hij Den Haag vreselijk zal missen. 'Want hier ligt wel mijn hart.'

De rechter doet uitspraak in de zaak Richard van den H. uit Krimpen aan den IJssel. Tegen de 29-jarige man is zes jaar cel geëist vanwege het veroorzaken van een fataal ongeluk na een verkeersruzie vlak voor Kerstmis vorig jaar. Hij vond dat hij bij het invoegen te weinig ruimte had gekregen van een andere automobilist en zette de achtervolging in, waarbij hij de andere auto inhaalde en plots stopte op de N210 bij Lekkerkerk. Een busje achter hem kon de botsing niet vermijden. In het busje zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Zij en een van de broers kwamen om het leven, de anderen raakten zwaargewond.

De gemeente Den Haag en het CBS presenteren de uitkomsten van het onderzoek 'Prettig Wonen' naar leefbaarheid in Den Haag. Het Urban Data Center van CBS Den Haag heeft op verzoek van de Dienst Publiekszaken van gemeente Den Haag een onderzoek uitgevoerd naar prettig wonen in 32 wijken in Den Haag. Eerder bleek uit onderzoek van het CBS dat jonge gezinnen vaker in Den Haag blijven wonen dan vergelijkbare gezinnen in andere grote steden.

Het weer: Woensdag is er veel bewolking en valt er in de middag en avond van tijd tot tijd regen en motregen. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden, later zuidwestenwind, wordt het 18 tot 19 graden.

Beeld: Meteogroup

En dit moet je nog weten:

Steden kunnen tot uiterlijk vandaag hun bidbook inleveren om de gaststad van het Eurovisiesongfestival 2020 te worden. Eerder werd al duidelijk dat Den Haag dit niet zal worden. Kanshebbers zijn onder meer Rotterdam, Maastricht en Den Bosch.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft vandaag overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verwerken van de restanten van weggezogen eikenprocessierupsen. Afvalbedrijven willen de rupsenresten wel verwerken als er afspraken komen over de vereiste verpakking van het materiaal en over de manier waarop de restanten van de jeukrupsen worden aangeboden. Alles over de eikenprocessierups lees je hier.

De Koningstunnel in het centrum van Den Haag gaat 26 augustus weer open. De tunnel wordt flink gerenoveerd. Dit werk zou oorspronkelijk tot en met september duren, maar het ging volgens allemaal sneller dan gedacht.

