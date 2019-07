Leidse welzijnsorganisaties slaan handen ineen tegen plan verplichte aanbesteding

Een aantal Leidse organisaties die zich met subsidies van de gemeente bekommeren om de zwakkeren in de samenleving, keren zich tegen het voornemen van de gemeente om welzijnsprojecten voortaan aan te besteden. De gemeente hoopt met die aanbesteding vooraf meer zicht te krijgen op waar het geld aan wordt besteed. Nu is dat overzicht er niet.

Welzijnsorganisaties zoals Libertas, Radius en Studio Moio hebben nu de handen ineen geslagen en een manifest opgesteld waarin ze stellen dat de 'reorganisatie' van het sociale domein ook anders kan. Want de instellingen in het sociaal domein zijn erg ongelukkig met de verplichte aanbesteding. Het betekent dat alle welzijnsorganisaties eerst een plan moeten indienen voordat ze geld krijgen. Eerder sprak een woordvoerder over 'een bommetje' dat door wethouder Marleen Damen gedropt was. Ook wordt gesproken over 'de uitverkoop van het welzijnswerk in Leiden.'

Doordat de plannen voortaan aanbesteedt moeten worden, weten welzijnsorganisaties nu niet of ze volgend jaar nog wel het personeel kunnen betalen. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee.

Alternatief plan

In het gezamenlijk manifest, dat ook naar de gemeenteraad is gestuurd, vragen de welzijnsinstellingen nu een jaar de tijd om met een alternatief plan te komen. Nathalie Lucina van Studio Moio: 'We willen een referentiekader voor de gemeente ontwikkelen om ze te helpen sturen op het genereren van meerwaarde door samenwerking van de organisaties.'

De organisaties hebben er begrip voor dat de gemeente beter zicht wil hebben op het waar het geld naartoe gaat, maar vinden dit niet de juiste weg. 'Als de gemeente niet of nauwelijks echt heeft geprobeerd iets nieuws neer te zetten, maar wel nu alle medewerkers en vrijwilligers van Leiden ontslaat, gaat er mega veel kapitaal verloren', aldus Lucina.