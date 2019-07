Helft Haagse coalitie tegen uitbreiding Madurodam: 'Maar het is een voldongen feit'

Eigenlijk zijn de collegepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en GroenLinks tegen de uitbreiding van Madurodam. Toch gaan ze het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt goedkeuren. Oppositiepartij Haagse Stadspartij stemde juist eerder voor de uitbereiding, maar is nu tegen het plan. De Haagse gemeenteraad buigt zich woensdag over het bestemmingsplan van het attractiepark.

Madurodam wil overdekte paviljoens bouwen zodat bezoekers ook bij slecht weer naar het park komen. Zo probeert Madurodam de bezoekersaantallen in de toekomst op peil te houden. De bouwplannen gaan ten koste van een deel van de Scheveningse Bosjes. Er wordt 0,6 hectare van het groen gebruikt om de paviljoens te bouwen.

Deze 0,6 hectare is al een stuk minder dan de omvang die in de oorspronkelijke plannen stond. Madurodam wilde namelijk in eerste instantie 4,5 hectare gebruiken van de Scheveningse Bosjes. Hier liepen politieke partijen, bewoners en natuurorganisaties tegen te hoop.

Alternatief plan

Madurodam heeft vervolgens samen met betrokkenen een alternatief plan gemaakt waarbij nog maar 0,6 hectare bos moet verdwijnen. Bovendien komt er als afscheiding tussen het attractiepark en het groen een speciale ecowal. Ook komen er groene daken en gevels en wordt het groen dat verdwijnt ergens anders in de stad gecompenseerd met nieuwe bomen.

Vrijwel de gehele gemeenteraad stemde op 7 juni 2017 in met dit alternatieve plan dat in het Plan Uitwerkings Kader (PUK) is vastgelegd. Alleen de Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag/Groep de Mos en GroenLinks waren tegen. Groep de Mos en GroenLinks zaten toen nog in de oppositie.

Gemeenteraadsverkiezingen

Maar dat veranderde na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hart voor Den Haag/Groep de Mos won de verkiezingen en sloot met VVD, D66 en GroenLinks een coalitieakkoord. Daarin is vastgelegd dat het nieuwe college zich aan het besluit van de vorige raad houdt en dat er 'juridisch bindende afspraken' liggen.

Tegenstemmers Groep de Mos en GroenLinks hebben zich dus neergelegd bij de uitbreiding. 'Wij zagen indertijd de uitbreiding aan die kant van het park niet zitten', zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Maar de vorige raad is in grote meerderheid akkoord gegaan en dus is het een voldongen feit. Daardoor zijn er verwachtingen gewekt bij de Madurodam-directie en kunnen we het besluit niet terugdraaien.'

Slechte bestuurders

'Wij zijn nog altijd tegen', zegt GroenLinks-raadslid Marielle Vavier. Maar ook GroenLinks ziet het bestemmingsplan als een logisch gevolg van het besluit van het vorige college. 'Het besluit is in 2017 genomen en we zouden slechte bestuurders zijn als we het bestemmingsplan wegstemmen. Wel houden we scherp in de gaten dat de afspraken over groencompensatie ruimhartig worden nageleefd en dat goed wordt vastgelegd dat dit een eenmalige uitbreiding is.'

Maar ook in de huidige oppositie zit een partij die een nieuwe positie inneemt. De Haagse Stadspartij (HSP) zat in 2017 in de coalitie, stemde dus voor de uitbreiding, maar keert zich nu tegen het bestemmingsplan.

Voorwaarden

'Wij zijn onder duidelijke voorwaarden akkoord gegaan', zegt HSP-fractievoorzitter Joris Wijsmuller. 'Maar aan deze voorwaarden is in dit bestemmingsplan niet voldaan. Het college spreekt van volledige groencompensatie maar daar is in dit bestemmingsplan geen sprake van. Er wordt alleen groen toegevoegd aan bestaande stukken groen. Bovendien spreekt het college van juridisch bindende afspraken maar die zijn er helemaal niet. Er is nergens goed vastgelegd dat het een eenmalige uitbreiding is. Ik voorspel dat Madurodam over een paar jaar weer verder wil groeien.'

Woensdag debatteert de raadscommissie Ruimte over de uitbreiding en waarschijnlijk valt donderdag 18 juli het definitieve besluit in de gemeenteraadsvergadering.