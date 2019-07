Veroordeelde Leidse huisarts Maarten B. (38) overleden in gevangenis

De veroordeelde Leidse huisarts Maarten B. (38) is in de gevangenis in Alphen aan den Rijn overleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep West. In januari kreeg de huisarts 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd vanwege ontucht met onder anderen zijn dochtertje en minderjarige pati├źntes. Maarten B. maakte kinderporno en had die ook in bezit.

Het Leidsch Dagblad schrijft dat de man zichzelf vrijdag van het leven heeft beroofd. Dit kan het OM niet bevestigen. De huisarts zou donderdag voor het gerechtshof moeten verschijnen voor het hoger beroep in zijn zaak.

Maarten B. maakte onder meer tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in twee huisartsenpraktijken in Schiedam en veelal in Amstelveen. Op zeven opnamen waren ontuchtige handelingen te zien. B. raakte daarin borsten, billen en schaamstreek aan, terwijl die handelingen medisch onnodig en ongewenst waren. Tijdens het hoger beroep wilde het OM nog meer door de huisarts gemaakte video's van slachtoffers behandelen.

Iets lagere straf dan geëist

De straf die de 38-jarige Maarten B. in januari kreeg opgelegd, was iets lager dan de zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging die de aanklager had geëist voor ontucht van de huisarts met zijn dochtertje, drie andere zeer jonge vriendinnetjes van zijn dochter en zeven minderjarige patiëntes in de behandelkamer. De straf viel lager uit komt omdat ontucht met één vriendinnetje van zijn dochter volgens de rechter niet was bewezen.

In de rechtbank sprak B. de meeste beschuldigingen tegen of zei dat hij het niet meer wist. Wel gaf hij toe dat hij heimelijk 46 filmpjes maakte.

