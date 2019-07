Haagse miljoenenoplichter op Nationale Opsporingslijst

Harrysingh Oemrawsingh in 2014, mogelijk is zijn uiterlijk nu veranderd. | Foto: Politie

De politie is met spoed op zoek naar Harrysingh Oemrawsingh, ook wel bekend als Harry Singh. Oemrawsingh (65) is al dertig jaar actief als oplichter in de Haagse vastgoedwereld. Hij maakte zich gedurende deze jaren miljoenen euro’s rijker ten koste van honderden slachtoffers. De politie vermoedt dat hij op afstand nog steeds mensen dupeert en heeft hem dinsdagavond op de Haagse miljoenenoplichter op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Zijn oplichtersverleden is terug te leiden naar de jaren tachtig toen hij zijn geboorteland Suriname verliet om zich in Nederland te vestigen. De huisjesmelker kocht toen goedkoop woningen in Den Haag en die liet hij verslonzen. Oemrawsingh bedreigde huurders als ze niet wilden betalen.

In 2015 is hij veroordeeld tot een straf van 21 maanden voor onder andere oplichting en valsheid in geschrifte. In april 2019 is daar nog een straf bijgekomen van zes jaar voor onder andere hypotheekfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De oplichter moet nog bijna acht jaar achter de tralies, maar is sinds zijn veroordeling op de vlucht.

Huiszoekingen

Op maandag 8 juli zijn er in Den Haag huiszoekingen gedaan bij de familie van Oemrawsingh. De zoekingen hadden als doel om meer informatie te achterhalen over zijn huidige verblijfplaats.

Oemrawsingh verblijft nu mogelijk in Suriname (Paramaribo) of op de Nederlandse Antillen. Mogelijk gebruikt hij niet zijn eigen naam, maar noemt hij zich Harry Budram. Budram gebruikt hij als vervangende achternaam voor Oemrawsingh. Hij is 1,75 meter lang en hij heeft een klein litteken op zijn neus.

Vermoedelijk nog steeds actief

Ondanks dat hij is gevlucht, vreest de politie dat Oemrawsingh op afstand nog steeds mensen dupeert en daarbij ook optreedt als bemiddelaar voor de verhuur van woningen. Die contacten legt hij meestal telefonisch en hierbij gedraagt hij zich in eerste instantie charmant.

Zijn toon verandert echter naarmate het niet gaat zoals hij wil. Daarbij gebruikt hij veel juridische taal en bedreigt hij zijn slachtoffers.