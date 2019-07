HTM weer om tafel met FNV en CNV na staking: 'We hebben goede hoop'

Volgens FNV-bestuurder Eric Vermeulen was de staking van vorige week noodzakelijk. 'De ellende is dat we deze directie niet aan tafel krijgen met het oplaten van ballonnen of zakdoekje leggen', legde hij uit. 'Die heeft alleen oog voor harde acties.'

In ieder geval heeft de staking ertoe geleid dat de partijen weer om de tafel gaan zitten. 'We hopen dat we tot een resultaat kunnen komen en dat nieuwe acties in het vervoer niet nodig zullen zijn', laat CNV-woordvoerder Kees de Vos weten. 'Maar dat hangt dus af van hoe het woensdagmiddag en -avond loopt.'

'Gaan er met dezelfde standpunten in'

Zijn FNV-collega Vermeulen heeft 'goede hoop' dat het overleg woensdagmiddag iets kan opleveren. 'Maar we gaan er met dezelfde standpunten in', benadrukt hij. 'Een fatsoenlijk loon en minder werkdruk.'