Verdachten mishandeling Hofbad mogen geen Haags zwembad meer in

Vijf mannen die in mei twee badmeesters in het Haagse Hofbad zouden hebben mishandeld, mogen geen enkel zwembad in de stad meer in. Ze hebben een toegangsverbod voor onbepaalde tijd gekregen voor alle gemeentelijke zwembaden. Dit blijkt uit antwoorden van wethouder Richard de Mos op schriftelijke vragen van VVD-raadsleden Frans de Graaf en Chris van der Helm.

Bij de vechtpartij in het Hofbad in Den Haag raakte een badmeester gewond. Een andere badmeester werd met een mes bedreigd. Getuigen omschreven de ruzie als 'een oorlog'. Volgens hen werden badmeesters belaagd, werd er getrapt en geslagen en vloog het zwembadmeubilair door de lucht.

De jongste van de vijf verdachten was destijds 14 jaar oud, de oudste 22. Volgens hun advocaat begon het geweld bij de badmeester die hen aansprak op hun gedrag.

Zwempas

In 2017 werd in Den Haag een zwempas ingevoerd voor iedereen vanaf 14 jaar. Alleen met zo’n pas is toegang tot zwembaden mogelijk. 'In geval van misdragingen wordt de toegang tot de zwembaden ontzegd door het blokkeren van de zwembadpas', schrijft De Mos. 'Afhankelijk van de ernst van de misdragingen en verzwarende factoren zoals recidive varieert de duur van de ontzegging van minimaal één maand tot onbepaalde tijd. Bij dit incident is dit ook gebeurd.'

Het gaat om een blokkade voor onbepaalde tijd, wat niet wil zeggen dat de verdachten helemaal nooit meer een zwembad in mogen. Op dit moment wordt het incident nog onderzocht door Openbaar Ministerie. Vanavond geeft De Mos in een commissiedebat verdere uitleg over het onderwerp.

