Den Haag wil nog meer bezoekers: de binnenstad wordt groter

Al sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw proberen gemeente Den Haag en ondernemers de binnenstad veel aantrekkelijker te maken met als doel om meer bezoekers te trekken die hier langer verblijven en meer besteden. Dat is goed voor de werkgelegenheid, is het idee.

Volgens wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, economische zaken) hebben de plannen daarvoor tot nu toe gewerkt. 'Het aantal bezoekers blijft groeien en de gewenste procentuele groei is al gehaald. De bestedingen zijn toegenomen, net als de verblijfsduur en de omzet in de binnenstad. Het meerdaags bezoek is niet gestegen, maar het aantal overnachtingen in hotels neemt toe', staat in een evaluatie van de gemeente. 'Jarenlang consequent investeren in de binnenstad loont', stelt de wethouder daarom.

Imago neemt af

Wel is er een kritisch punt: 'Het imago van de Haagse binnenstad als winkelstad of festivalstad bij de Nederlandse bevolking neemt licht af.'

Ook zien de wethouder De Mos en de ondernemers 'uitdagingen', zoals ze het zelf omschrijven, voor de komende jaren. Zo gaat een van de grote publiekstrekkers, het Binnenhof, jaren dicht voor een renovatie. En in Leidschendam verrijst op dit moment The Mall of the Netherlands. Dat in combinatie met andere ontwikkelingen zorgt ervoor dat er 'geen tijd is om op onze lauweren te rusten'.

Koninklijk aanbod

De komende vier jaar blijft de aandacht gericht op de groei van het aantal bezoekers. Dat moet toenemen met één miljoen mensen per jaar. Dat kunnen gasten uit de regio zijn, maar ook de '(inter)nationale toerist die is gericht is op het hoogwaardige culturele en koninklijke aanbod', aldus de plannen.

Verder wil de gemeente het ondernemersklimaat verbeteren. Den Haag moet dé plek worden voor ondernemende talenten en startende bedrijven en instellingen. Bovendien moet het beeld dat mensen van de binnenstad nog beter. 'Een historische, koninklijke, gezellige, bereikbare en gastvrije binnenstad met een herkenbaar Haags DNA', wordt het streven.

Meer winkels, horeca en hotels

Om dat te bereiken gaan de gemeente en ondernemers flink aan de slag, beloofden ze woensdag tijdens de presentatie van de plannen. Zo moeten er meer (inter)nationaal concurrerende winkels, horeca, hotels en evenementen bijkomen. En wordt de as van de Bijenkorf tot het Hilton Hotel ontwikkeld tot het gebied met een 'koninklijk en historisch karakter'. Hier komen de meer duurdere winkels.

Een ander punt is dat het centrum als gastvrij bekend moet staan en goed bereikbaar is. Dat kan onder meer door hospitalitycentra bij stations, innovatieve fietsenstallingen en een goed bewegwijzeringssysteem voor de hele binnenstad. Daarnaast wordt het voetgangersgebied uitgebreid en komen er meer 30-kilometerzones. De gemeente gaat ook nog een plan maken voor een betere bereikbaarheid; daarbij ligt de aandacht voor op het gebied tussen de Zeestraat en station Hollands Spoor.

Mooi en netjes

Het derde programmaonderdeel voor de komende jaren is dat de binnenstad mooi ingericht moet zijn en netjes. 'Zo blijft het een blijft een prettige en veilige plek voor bezoekers, werknemers, studenten en bewoners van alle leeftijden om te verblijven, te dwalen, te studeren en elkaar te ontmoeten op een bankje in het groen of aan het water', is de bedoeling. Daarom worden bijvoorbeeld het Museumkwartier en Hofkwartier 'stijlvol' aangekleed.

Het laatste onderdeel is 'een schaalsprong'. Het deel van Den Haag dat als binnenstad worden omschreven, wordt uitgebreid. Daartoe wordt het huidige centrum beter verbonden met het Central Innovation District (het gebied tussen de drie grote stations waar tienduizenden woningen bijkomen), de Internationale Zone, Hollands Spoor en het Westeinde.

