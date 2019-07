Scheveningseweg in Den Haag op de schop voor meer veiligheid

Een sterfietsroute is een bestaand fietspad dat voor fietsers sneller, veiliger en comfortabeler is gemaakt. De Scheveningseweg is een belangrijke fietsroute van de binnenstad naar Scheveningen-Dorp. In de nieuwe situatie komt er een extra vrijliggend fietspad aan de kant van de even huisnummers waardoor er dan in beide richtingen gefietst kan worden. Ook komt er een fietsoversteekplaats ten hoogte van het Carnegieplein.

Wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit) is blij met het voorontwerp Sterfietsroute Scheveningseweg. 'Overal in de stad kijken we hoe we fietspaden veiliger, sneller en comfortabeler kunnen maken', zegt hij. 'Door ontbrekende schakels van de sterfietsroutes aan te pakken zoals nu hier de Scheveningseweg, kun je in de stad lekker doorfietsen en wordt het pakken van de fiets naar werk, school of strand veel aantrekkelijker.'

Bereikbaarheid

Het Haagse stadsbestuur wil dat de fiets in 2040 hét vervoermiddel in Den Haag wordt. Het college wil de auto in de stad terugdringen en meer ruimte geven aan de fiets. Zo moet de bereikbaarheid van Den Haag op peil blijven.