Wereldprimeur in Zoetermeer: Musical Jeanne d’Arc voor het eerst op de planken

Voor veel Zoetermeerders is het al jaren vaste prik in juli: de musical in het Buytenpark. Bijna elk jaar bouwt producent Storytellers in dat park een compleet openluchttheater op. De musicals die daar gespeeld worden, zijn zelden bekend bij het grote publiek. De musical Jeanne d'Arc is dit jaar zelfs een wereldprimeur. Het had een grote Duitse spektakelshow moeten worden, maar dat ging onverhoopt niet door. Woensdagavond is het stuk alsnog in première gegaan. In het Nederlands. En in Zoetermeer dus.

Een domper moet het zijn geweest voor de Duitse musicalster en actrice Maricel Wölk. Het was haar kindje, de grootse musical over het leven van de nationale volksheldin van Frankrijk Jeanne d’Arc. Drie weken voor de première ging de stekker eruit omdat de producent failliet ging. Het stuk verdween in een la en leek daar te blijven liggen. Dat kwam Sebastiaan Smits van Storytellers ter ore. Hij legde contact met Wölk. Het leidde er uiteindelijk dat de Zoetermeerse producent de eerste en tot nu toe enige is die het stuk op de planken brengt.

Jeanne d'Arc blijkt bij uitstek geschikt als 'Buytenparkproductie'. In de eerste plaats vanwege het historische karakter, waar Smits een zwak voor lijkt te hebben. Het biedt bovendien de mogelijkheid om flink uit te pakken met kostuums, decors en ander spektakel. Zo had 'The Pirate Queen', dat vorig jaar werd gespeeld in het park, zwaardgevechten. 'Die zitten er dit jaar ook weer in', verklapt Merle van der Steen, een van de twee actrices die Jeanne d'Arc speelt. 'Het is groots, het is buiten, dus je hebt ook de ruimte voor dat soort gevechten', legt zij uit. 'Wie dol is veldslagen enzo kan zeker komen, want die zitten erin'. Net als live muziek die wordt gespeeld door een orkest onder leiding van Emile Chappin.

Een sluimerende liefde

Kenneth Fens is een van de twee acteurs die Jean de Metz speelt. De edelman die Jeanne steunde in de strijd. In deze versie is er sprake van een sluimerende romance tussen Jeanne en Jean. 'In het begin vindt hij haar komisch. Uiteindelijk begeleidt hij haar door die hele queeste als een soort van bodyguard. Ze voeren samen die strijd. Zij is een sterke vrouw, dus hij begint haar toch wel interessant te vinden', vertelt Kenneth.

Over de persoon Jeanne d’Arc is niet zo veel bekend. De historische feiten zijn er natuurlijk wel. We weten allemaal dat zij in 1431 omkwam op de brandstapel. Maar wie zij echt was en wat haar dreef, is niet zo heel duidelijk. 'Wat we weten zijn de feiten over haar rechtszaak. Dat is goed gedocumenteerd', vertelt Merle. De rest is eigen invulling van de schrijfster, de regisseur en de twee actrices.

'Opdracht van God'

'Voor mij was zij een meisje dat het allemaal maar zo’n beetje is overkomen', zegt Merle van der Steen over de rol, die zij deelt met Iris Langenberg. 'De opdracht van God, haar rol in het Franse leger en het feit dat mensen haar uiteindelijk een beetje zat waren en tot de dood heeft geleid. Maar het blijft een bizar verhaal. Ik moet mijzelf er voortdurend aan herinneren dat dit echt gebeurt is.'

De musical Jeanne d’Arc gaat woensdag in premiere in het Buytenpark in Zoetermeer, in het bijzijn van schrijfster Maricel Wölk. Hij is daar te zien tot en met 21 juli.

