West Wekker: Blijft zwembad Het Wedde in Voorschoten open?

Het is wereldbevolkingsdag. Die is in het jaar 1987 door de Verenigde Naties in het leven geroepen om overbevolking aan te stippen. Op regionaal niveau spelen er vandaag andere thema's, zoals de mogelijke sluiting van zwembad Het Wedde in Voorschoten.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het weer: Af en toe zon, maar er kan landinwaarts ook een enkele bui voorkomen. Met een zwakke tot matige westenwind wordt lucht aangevoerd waarin het 20 tot 22 graden wordt.

Beeld: MeteoGroup

En dit moet je ook nog weten

Marco Kroon moet vandaag voor de rechter verschijnen. De drager van de Militaire Willems-Orde zou zich tijdens carnaval in Den Bosch hebben misdragen nadat agenten hem aanspraken omdat hij stond te wildplassen.

In de Tour de France staat vandaag de eerste echte bergrit op het programma. Een rit over 160,5 kilometer van Mullhouse naar La Planche des Belles Filles, in de Vogezen.

Vanavond op TV West: Op de Kaart

In 'Op de Kaart' gaat een team elke week in een busje op zoek naar wat een bepaalde plek in onze regio zo bijzonder maakt. Doel van het programma is om samen met de inwoners onze mooie regio (weer) op de kaart te zetten!

Kris kras door de regio

Een wijk, dorp, buurt, (natuur)gebied, de inwoners, maar ook bijvoorbeeld een sportvereniging kan per aflevering centraal staan. Elke week rijden Jet, Pim en Annelies kris kras door de regio één plek onder de loep te nemen. Wat leeft er bij de mensen, hoe gastvrij zijn ze en waar zijn ze trots op? Want er is nog zoveel moois te ontdekken in onze regio!

Stuur het team op pad

Naast de wekelijkse tv uitzendingen van Op de Kaart gaat er ook dagelijks een team met het opvallende busje de regio in om zoveel mogelijk mooie, bijzondere, ontroerende of soms lachwekkende verhalen te verzamelen. Deze verhalen zijn via de website, app en de socialmediakanalen (Facebook, Instagram en Youtube) van Omroep West te zien. Het team zal ook regelmatig te horen zijn op 89.3 FM Radio West. Waar moet het team naartoe? Laat het weten!

In deze aflevering: 't Woudt is een kerkdorp in de gemeente Midden-Delfland, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt tussen Den Hoorn en De Lier. 't Woudt, dat vaak omschreven wordt als schilderachtig dorpje tussen de weilanden, wordt al in 1277 genoemd. Het is een klein dorp dat bestaat uit een laatgotisch kerkje, een paar boerderijen, enkele huizen, een herberg/café, een pastorie en een kosterswoning. In 2006 woonden er 36 mensen. Het gehele dorp is beschermd dorpsgezicht.