HTM en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao

'Het was een zware bevalling', zegt FNV-bestuurder Eric Vermeulen. Meer dan een half jaar is er gesproken over een nieuwe CAO, en toen het niet opschoot was er zelfs een staking. 'Dat was blijkbaar voldoende voor de HTM-directie om met een fansoenlijk bod te komen', aldus Vermeulen.

Afgesproken is nu dat de gemiddelde buschauffeur en trambestuurder er zo'n 4% op vooruit gaat. De komende twee jaar komen alle uitzendkrachten in dienst van HTM en wordt gestart met een zogenoemd Generatiepact. Dat houdt in dat oudere werknemers (deels) kunnen stoppen met werken, terwijl ze wel hun bijna volledige pensioen behouden.

'Niet ontevreden'

De bonden en de directie zijn er nu uit, maar de leden moeten nog instemmen. 'Ik ben pas tevreden op het moment dat onze leden tevreden zijn', zegt FNV-bestuurder Eric Vermeulen. 'Dat horen we volgende week. Maar ik vind het in ieder geval een heel aardige loonsverhoging. En ook over de stijging van de koopkracht ben ik niet ontevreden.'

'Al met al een goed resultaat, dat ik met vertrouwen aan onze leden ga voorleggen', vindt CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. Desgevraagd laat een woordvoerster van HTM weten dat de ov-maatschappij donderdag met een toelichting op het akkoord komt. Wel bevestigt ze dat er een 'postief onderhandelingsresultaat' is behaald.

