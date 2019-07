'Minister moet ingrijpen bij hindoeschool'

De Inspectie van het Onderwijs vindt dat de minister van Onderwijs moet ingrijpen op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag. De Inspectie vindt dat er op drie terreinen sprake is van wanbeheer, maar heeft geen vertrouwen in het ‘bevoegd gezag’ op de school om daarin verandering te brengen. Dat is de conclusie van de Inspectie in het onderzoeksrapport, dat donderdag is gepubliceerd. De rechtbank in Den Haag wees vanmorgen de eis van de school om publicatie tegen te houden af.

Het wanbeheer betreft de kwaliteit van het onderwijs die op 'vrijwel alle onderzochte standaarden tekortschiet', de onveilige situatie voor met name het personeel 'die onderdeel uitmaakt van een patroon', en de financiën die niet op orde zijn, waarbij sprake is van 'onrechtmatigheden'.

De Inspectie ziet dat eerder ingrijpen niets heeft veranderd. De afgetreden voorzitter (Lekhram G.) bleef zelf tot afgelopen maart aan als directeur bedrijfsvoering. Ook de raad van toezicht liet hem begaan. Het personeel werd geïntimideerd om geld af te dragen voor leerlingenvervoer. Onderwijsgeld werd niet alleen aan onderwijs besteed. 'We hebben vastgesteld dat het bestuur van de VAHON 121.357 euro onrechtmatig aan personele uitgaven heeft besteed.' De Inspectie wil dat geld terugvorderen.

De belangrijkste punten uit het rapport

Op belangrijke punten is het rapport een 'herhaling van de zorgwekkende situatie aan die wij bij het incidentele onderzoek van 2010 hebben geconstateerd', aldus de Inspectie, 'op basis waarvan destijds maatregelen zijn genomen. Deze maatregelen zijn niet duurzaam effectief gebleken. Het effect daarvan is - achteraf bezien - tijdelijk geweest.'

'Wij hebben geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs op de VAHON-school op vrijwel alle onderzochte standaarden tekortschiet. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat er geen stelsel van kwaliteitszorg is en dat er in de praktijk van alledag niet of nauwelijks wordt toegezien op de kwaliteit van het onderwijs op de school. Het bestuur maakt zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de kwaliteitszorg op geen enkele wijze waar. Het onderneemt geen actie ten aanzien van bij het bestuur bekende ernstige tekortkomingen, zoals lesgeven door onbevoegden en de bedroevende kwaliteit van de lessen in de onderbouw. De raad van toezicht is ernstig tekortgeschoten in zijn toezichthoudende taken op dit punt.'

Ex-voorzitter wordt adviseur

'In dat kader is het tekenend, dat een bestuurslid die na het incidenteel inspectieonderzoek van 2010 als voorzitter heeft moeten aftreden, tot voor kort als adviseur van het bestuur en van september 2018 tot begin maart 2019 zelfs als directeur bedrijfsvoering is aangebleven. Bovendien kon deze persoon zonder duidelijk en geformaliseerd mandaat namens het bestuur blijven handelen.'

'We constateren tevens dat er op de VAHON sprake is van een structureel onveilige situatie, die onderdeel uitmaakt van een patroon. Het feit dat er meerdere kampen zijn binnen de school is hiervan een uiting. Ook durven leraren zich niet te melden bij een vertrouwenspersoon of het bestuur als zij klachten hebben, maar richten zich tot de inspectie.'

Gesjoemel met geld

'Een thema dat in dit kader vaker in gesprekken wordt genoemd is de in juridische zin vrijwillige afdracht van 3 procent van het salaris ten behoeve van het leerlingenvervoer. Leraren melden desondanks dat zij onder druk zijn gezet om hiervoor bij hun aanstelling te tekenen, dat ze nog steeds onder druk worden gezet om die afdracht te doen en dat gemeld wordt dat weigering consequenties voor hen kan hebben. Het feit dat het bestuur dit vraagt van het personeel, dat in een afhankelijkheidspositie verkeert, is op zich al onveilig. Formeel is er sprake van vrijwilligheid (storneren wordt toegestaan), maar in de praktijk blijft de druk om salaris af te dragen, bestaan.'

'In de derde plaats is het bestuurlijk handelen ten aanzien van de financiën van onvoldoende kwaliteit. Het gaat onder andere om onvolledigheid in inkomsten en onrechtmatigheden in de bestedingen. De VAHON besteedde over de jaren 2016, 2017 en 2018 onrechtmatig onderwijsgelden aan busvervoer van de leerlingen. Bovendien is in 2017 een onrechtmatige vergoeding verstrekt aan een persoon die geen formele functie had binnen de school of het bestuur. Daarnaast is het financieel beheer niet op orde. De financiële stromen tussen de VAHON, de Stichting Ondersteuning Leerlingen VAHON (die het leerlingenvervoer regelt) en de Stichting APNA Kinderopvang Den Haag (die van de VAHON lokalen huurt) zijn onduidelijk, inkomsten worden niet correct geboekt en uitgaven niet of niet correct verantwoord. De adviseur van het bestuur heeft zonder daartoe formeel gerechtigd te zijn, namens de VAHON contracten getekend. Het vermogen van de VAHON is de afgelopen jaren afgenomen, zonder dat het bestuur hier zicht op heeft of op stuurt.'

Minister moet ingrijpen

'Wij hebben gezien het bovenstaande beeld, mede in het licht van de voorgeschiedenis en de acties die de VAHON tot dusverre heeft ondernomen, en die niet toereikend zijn gebleken, er onvoldoende vertrouwen in dat de tekortkomingen door het bevoegd gezag van de VAHON op korte termijn en op duurzame wijze kunnen worden opgelost, met intern toezicht dat dat in voldoende mate kan monitoren.'

'In aard en omvang gaat het om veel en ernstige tekortkomingen. Gezien de conclusie die we hierboven hebben getrokken over het gebrek aan vertrouwen dat we hebben dat het bevoegd gezag de tekortkomingen op korte termijn en duurzaam kan oplossen, geven we op het punt van het bestuurlijk handelen alleen de tekortkomingen weer en geven we geen herstelopdrachten. In de tussentijd onderzoeken wij de mogelijkheid van terugvordering van onrechtmatig bestede middelen.'

'In plaats daarvan informeren wij de minister en adviseren we de minister om gebruik te maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid. Op een later moment wordt het bestuur geïnformeerd over het vervolg.'

