Zwaarbewapende agenten zoeken overvaller in tuincentrum Noordwijk

Tuincentrum TuinExtra in Noordwijk is donderdagmorgen overvallen. Volgens de politie is er één verdachte aangehouden. Een ander is nog spoorloos, de politie zoekt ook in de winkel naar deze verdachte.

Volgens getuigen zijn zwaarbewapende agenten met een hond het tuincentrum ingegaan. De woordvoerder van de politie bevestigt dat ook in de winkel wordt gezocht of de verdwenen verdachte zich daar schuilhoudt, maar wil daar verder niets over zeggen. Of er bij de overval geweld is gebruikt en of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.

Een medewerkster van de Noordwijkse Golfclub, tegenover het tuincentrum, zag een helikopter overvliegen en veel politiewagens. 'Dat is best spannend als je hier in je uppie staat, maar je moet je natuurlijk ook niet bang laten maken.' De overval roept herinneringen bij haar op. Een paar jaar geleden waren er namelijk ook overvallers voortvluchtig. 'Die werden toen gelukkig snel opgepakt.'

Onderhandelaars politie

De politie heeft ook onderhandelaars naar het tuincentrum gestuurd. Dat zegt Omroep Westverslaggever Liza Janson. Die vertrokken overigens rond 10.45 uur weer. Of ze puur achter de hand werden gehouden, of daadwerkelijk in actie zijn gekomen kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.