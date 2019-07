Medewerker Royal FloraHolland steelt 4,3 miljoen euro

De werknemer werkte op de financiële afdeling in Naaldwijk, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van de ruimte die hij in zijn functie kreeg. Forensisch onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat er geen andere medewerkers bij de verduistering betrokken waren.

Royal FloraHolland heeft nu in beeld hoe groot de omvang van de diefstal is, maar een woordvoerder kan nog niet vertellen wat de financiële invloed voor het bedrijf is. Het bedrijf is met het Openbaar Ministerie in overleg over hoe het verduisterde geld teruggevorderd kan worden. Daarnaast is het voor Royal FloraHolland een verzekeringskwestie. 'We zijn tegen diefstal verzekerd, dus we hebben een claim bij onze verzekeraar ingediend. Deze is nu nog in behandeling, dus het is nog niet te zeggen of wij ook daadwerkelijk schade lijden.'

