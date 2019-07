FIFA-commentator Jeroen Grueter wil niet in de schaduw van de befaamde 'koekoek' staan

Geen 'knip, ik heb je daar bij de zijlijn' van Ten Napel meer, maar 'koekoek' en allerlei verhalen over bekende restaurants van 'El Sierd', zoals De Vos vaak wordt genoemd. Grueter is enorm vereerd het commentaar voor het spel te mogen doen. 'Het is een gigantische titel en in Nederland spelen miljoenen mensen het spel. Als je dan gevraagd wordt, is dat een enorme eer en waardering.' Grueter werd eerst voorzichtig gepolst door EA, de producer van het spel. 'Dat werd meteen een dikke vette ja!'

Lang heeft de voetbalcommentator het geheim moeten houden. 'Dat was echt lastig, ik moest bijna mijn tong eraf bijten. Ik wilde het het liefst van de toren schreeuwen, zo trots was ik.' Hij is dan ook blij dat het hoge woord er nu uit is.

Koekoek, de brommer en restauranttips

De samenwerking met Sierd de Vos noemt Grueter 'fantastisch'. 'We kennen elkaar al ontzettend lang, we hebben altijd een klik gehad. Je komt elkaar natuurlijk in de stadions vaak tegen en we hebben wel eens op het terras het leven doorgenomen. Heel bijzonder om nu zo intensief samen te werken.'

Sierd staat bekend om zijn lange achtergrondverhalen en rake 'oneliners'. Ook die zitten in het FIFA-commentaar. Al moest Sierd zijn lange verhalen wel flink inkorten, 'anders is één helft al gespeeld voordat hij klaar is,' lacht Grueter. 'Maar Sierd is Sierd, dus de bekende dingen zitten erin: van koekoek tot ratatataaa, maar ook de restauranttips en de befaamde brommer komen natuurlijk voorbij.'

Niet in de schaduw

Grueter is niet bang in de schaduw van Sierd te staan. Mijn rol is iets anders dan die van Youri Mulder ten tijde van Youri en Evert. 'Ik voeg her en der toe, ik temper hem of ben juist enthousiast. Bij het commentaar zijn we het ook lang niet met elkaar eens, dat geeft het spel wel een andere dimensie.' Volgens Grueter gunnen Sierd en hij elkaars plek in het spel. 'Dat is ook terug te horen. Het is met veel liefde en plezier ingesproken. Alles wat ons kenmerkt, hebben we in het spel gelegd.'

Evert ten Napel was er wel een beetje klaar mee Jeroen Grueter

De commentator wil dan ook dat iedereen die het spel speelt en hem als commentator kent zal zeggen: 'Ja, dat is hem, met enthousiasme en achtergrondkennis.'

Anderhalf jaar, twintig miljoen woorden

In totaal moest het tweetal ruim een miljoen lines inspreken, zo'n twintig miljoen woorden. 'Je probeert op bepaalde situaties commentaar te geven zoals je dat in het echt ook doet,' blikt Grueter terug, 'maar je hebt alleen de beelden er niet bij dus het is veel meer omschrijven.'

De eerste inspreeksessie was mei vorig jaar. 'We zijn er natuurlijk niet fulltime mee bezig geweest, eerst heb je veel testrondes. In september zijn we echt begonnen met inspreken dat duurde tot en met april.' Soms twee à drie keer in de week, soms twee uurtjes. 'We hebben allebei een bomvolle agenda, veel wedstrijden en toernooien, dus het was wel passen en meten.'

'No hard feelings' van Youri en Evert

Na veertien jaar worden Evert ten Napel en Youri Mulder opgevolgd, maar dat zorgde volgens Grueter niet voor 'hard feelings'. Woensdag hebben de twee nieuwe FIFA-commentatoren nog een feestelijk etentje gehad met Ten Napel. 'Youri was helaas op vakantie, maar er komt later nog een moment dat we gezellig met zijn vieren zullen zijn. Youri en Evert zijn meer dan collega's, een soort vrienden bij wijze van spreken dus het contact is heel goed.' Bovendien was Evert ten Napel er zelf wel een beetje klaar mee, weet Grueter. 'Hij vond het mooi geweest.'

Het is overigens niet de eerste keer dat Grueter Ten Napel opvolgt. 'Ook bij de NOS trad ik in zijn voetsporen en nu dus ook bij FIFA.' Volgens Grueter was het ook wel nodig om te vernieuwen. 'FIFA-liefhebbers die het spel jaar in, jaar uit gespeeld hebben, wisten op een gegeven moment wel wat er ging komen qua commentaar. Gebruikte quotes bleven circuleren. Wij hebben dat helemaal opnieuw ingesproken en voor 95 procent op ons eigen manier. Sierd en ik zijn andere karakters dus het wordt een volkomen andere beleving voor de gamers.'

Grueter verslaat Sierd met FIFA

Maar wie van de twee nieuwe commentatoren is eigenlijk zelf de beste met FIFA? 'We hebben één wedstrijdje gedaan. Sierd was geen partij voor me,' beweert Grueter. 'Het werd een makkelijke overwinning en dat terwijl ik met Celtic speelde en hij met Atletico Madrid.'

Het spel ligt op 27 september 2019 in de schappen.

