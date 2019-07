Domper voor Alphen: bouwplannen Rijnhaven-Oost afgekeurd

De Raad van State heeft opnieuw een streep gezet door de bouwplannen van de gemeente Alphen aan den Rijn voor het gebied Rijnhaven-Oost. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Vanwege de woningnood in de gemeente wil het college graag uitbreiden in de richting van diervoederbedrijf Van der Bijl. Het bedrijf probeert dit te voorkomen en heeft vorige week opnieuw gelijk gekregen van de Raad van State, waardoor voorlopig een streep door de gemeentelijke plannen is gehaald.

De gemeente Alphen zoekt naar mogelijkheden om de woningnood te verlichten. Een optie hiervoor was de bouw van woningen op het industrieterrein Rijnhaven-Oost, maar dat stuitte op protesten van diervoederbedrijf Van der Bijl. De nieuwe woningen liggen binnen de stankcirkel van het bedrijf, wat inhoudt dat er volgens de huidige regelgeving te veel stankoverlast is voor nieuwe bewoners. Van der Bijl zou in dat geval verantwoordelijk zijn voor de overlast en er voor moeten zorgen dat de stank minder wordt voor de nieuwe bewoners.

Van der Bijl ziet dit niet zitten en is daarom naar de Raad van State gestapt. In een tussenvonnis werd de ondernemer eerder al in het gelijkgesteld. De gemeente moest opnieuw onderzoeken of er voor de nieuwe woningen sprake zou zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat. Volgens de Raad van State heeft het dit onvoldoende gedaan en zijn de aanpassingen die de gemeente in het bestemmingsplan heeft gedaan onvoldoende.

Teleurgesteld

Door de uitspraak van de Raad van State kan de gemeente voorlopig niet starten met de bouw van de woningen die binnen de stankcirkel liggen. Het gaat hierbij om tientallen woningen. De bouwplannen voor bedrijven buiten de stankcirkel zijn wel goedgekeurd en hier kan de gemeente gewoon mee verder gaan.

Wethouder Gerard van As (woningbouw) is teleurgesteld in de uitspraak. 'De druk op de woningmarkt is groot en daarom is het voor Alphen belangrijk dat we snel nieuwe woningen aan onze woningvoorraad kunnen toevoegen. Deze uitspraak zorgt voor een onbekende vertraging en dat is erg jammer. We gaan ons nu beraden op hoe we verder invulling gaan geven aan de transformatieopgave op deze locatie.'