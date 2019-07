Wat verandert er bij HTM? Zeven vragen over het cao-akkoord

Wat is er ook alweer afgesproken tussen de bonden en HTM?

Het cao-akkoord tussen de HTM en de vakbonden bestaat uit een groot aantal maatregelen. Eric Vermeulen van de FNV legt uit wat de belangrijkste afspraken zijn. 'Het salaris gaat dit jaar fors omhoog (3,2 procent en eenmalig 700 euro, red). Volgend jaar komt er een prijscompensatie en daarnaast een koopkrachtstijging van 1 procent. En we hebben afgesproken dat er vanaf september geen nieuwe uitzendkrachten meer bijkomen en dat de huidige uitzendkrachten in dienst van de HTM komen.'

Maar waarom zeggen ze dat er een akkoord is, terwijl er ook boze reacties zijn van chauffeurs?

De onderhandelaars van beide partijen staan achter de afgesproken maatregelen. Zij hebben dus met elkaar een akkoord bereikt over wat zij willen. Maar voor er sprake is van een definitieve cao moeten de leden van de vakbonden ook hun goedkeuring geven. Deze week krijgen de leden van de FNV te horen hoe ze kunnen stemmen en dan hebben ze vier weken de tijd om hun stem uit te brengen.

Waarom zijn de chauffeurs boos?

'Het zijn sigaren uit eigen doos.' Het is een veelgehoorde klacht over het afgesloten akkoord. Officieel mogen de chauffeurs niet met ons praten, maar anoniem hebben diverse chauffeurs hun mening over het akkoord gegeven. Zo verdwijnt de niet-ziekbonus in het afgesproken akkoord. 'Hier hebben we ooit vakantiedagen voor ingeleverd, en die zijn we kwijt.' Verder wordt de eindejaarsuitkering die de chauffeurs krijgen verhoogd, maar niet voldoende volgens de medewerkers. 'We liepen al achter met de dertiende maand en halen maar een gedeelte hiervan in.' Ten slotte is de hoogste salaristrede verdwenen, zeggen de chauffeurs. Vroeger kwamen ze na vijftien jaar rijden automatisch in schaal 16, maar nu kunnen ze hier nooit meer in terechtkomen.

Wat vinden de HTM en de FNV van de kritiek?

'Ze reageren uit emotie en weten eigenlijk nog niet waar ze over praten', vindt een woordvoerder van de HTM. 'Ze geven voorbeelden die niet kloppen', vult Vermeulen aan. 'In een ver verleden is bijvoorbeeld gezegd te streven naar een volledige dertiende maand, maar dat is nooit een afspraak geweest. Het bedrag dat ze er dan nu bij krijgen is geen sigaar uit eigen doos, maar pure winst.'

Wat ga ik daar als reiziger van merken, worden de kaartjes duurder of verdwijnen er misschien lijnen?

'Helemaal niets', verzekert de woordvoerder van HTM. 'Wij hebben een concessie waarin alle afspraken staan over alle tram- en busdiensten die we hebben. Die staat helemaal los van het cao-akkoord en in die concessie kunnen wij niet zomaar veranderingen aanbrengen.' Tot 2026 heeft de HTM dus vastliggen welke lijnen er rijden, hoe vaak en wat de ritprijs is. 'Dus voor de reiziger verandert er helemaal niets. We zullen op andere manieren zorgen dat we de cao kunnen betalen.'

Maar zijn de stakingen nu in ieder geval van de baan?

Dat ligt er aan of de chauffeurs het gesloten akkoord ook echt goedkeuren. Want als de chauffeurs in meerderheid tegen stemmen, zullen de partijen toch weer moeten gaan onderhandelen over een nieuw akkoord. En dan zijn nieuwe acties, zoals stakingen, zeker niet uitgesloten.

Wat is de volgende stap?

De FNV heeft woensdagmiddag een bijeenkomst met haar leden. 'Hier gaan we het akkoord uitleggen', vertelt Vermeulen. 'We hebben een palet aan maatregelen afgesproken en het blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is. Zoals bijvoorbeeld over het afschaffen van de hoogste trede in de cao. Dit is een positief punt voor de chauffeurs, want dat betekent dat ze sneller het hoogst mogelijke salaris behalen. We hebben afgelopen week gekeken wat er bereikt is in andere cao's en in vervoerland en dan steekt het akkoord wat we met HTM hebben afgesloten er met kop en schouders bovenuit.'

De komende weken moet blijken of de leden van de FNV er hetzelfde over denken. De leden krijgen deze week een brief met nogmaals de uitleg over het akkoord en daarna hebben ze vier weken de tijd om te stemmen. Daarna weten we of er definitief een nieuwe cao is.