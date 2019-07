Hoe nu verder na faillissement verkeersschool Aalbregt?

Krijgen de honderden gedupeerden ooit hun geld terug?

Volgens de curator valt daar op dit moment helaas niets over te zeggen, maar zou er geen reden zijn voor optimisme. 'Ik wens iedereen veel sterkte. Ik snap dat men graag zijn geld terug zou willen krijgen of rijlessen zou willen volgen, maar beide kan ik nu niet geven.'

Wat merkt Aalbregts hier zelf van?

Op dit moment bekijkt de curator hoeveel geld en bezittingen de verkeersschool nog heeft. Zo worden Aalbregts huis en kantoor verkocht. Een veilinghuis zal vervolgens de lesauto's en oldtimers via een openbare veiling aanbieden. Maar voordat de gedupeerden hiervan terug worden betaald, zijn eerst andere schuldeisers, zoals de Belastingdienst, aan de beurt.

In hoeverre werkt Ferry Aalbregt mee om de gedupeerden uit te betalen?

De curator zegt inmiddels enkele malen telefonisch contact met Ferry Aalbregt te hebben gehad. De rijschoolhouder zou zich berusten in het faillissement. 'Hij heeft tot nu toe alle gevraagde informatie verstrekt en medewering verleend.' Verschillende media berichtten eerder dat Aalbregt in een luxe villa in Spanje zou zitten. Tegen Omroep West gaf hij aan dat dat niet klopt. De curator zegt daarover dat het bewuste huis een huurhuis is. De huurovereenkomst wordt beëindigd en de inboedel wordt verkocht.

Wat gebeurt er nu met de verkeersschool?

De school is nu dicht. Er gebeurt niks meer. Volgens de curator ziet het er ook niet naar uit dat er een doorstart gaat komen. Er heeft zich namelijk geen enkele ondernemer gemeld die het bedrijf zou willen overnemen. Iedereen die een lespakket heeft gekocht of nog lessen tegoed heeft, moet er, volgens de curator, ernstig rekening mee houden dat deze lessen niet meer gegeven gaan worden. De klanten zijn dan ook vrij om over te stappen naar een andere rijschool.

Kunnen mensen naar de politie stappen?

Vijftien gedupeerden van de rijschool zijn naar de politie gestapt. Die zei eerst dat het geen zin had omdat Aalbregt geen strafbare feiten zou hebben gepleegd. Dat bleek een fout. 'Die conclusie was te voorbarig. Het onderzoek naar de eventuele strafbare feiten is namelijk nog in volle gang.' Een politiewoordvoerder zegt het voorval te betreuren.

LEES OOK: Exclusief: Rijschoolhouder Ferry Aalbregt doet zijn verhaal: 'Kogels op de deurmat'