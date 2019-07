Celstraffen geëist voor stelen kwart miljoen uit geldwagens

Bijna een kwart miljoen euro zouden Serdar I. (24) uit Schiedam en Batanay C. (25) uit Vlaardingen hebben buitgemaakt na berovingen van geldwagens in Naaldwijk en Rijsbergen. Tegen het duo eiste het Openbaar Ministerie donderdag celstraffen van respectievelijk 20 en 24 maanden.

In april 2018 deed een geldwagen van SecurCash zijn ronde langs de ING bank aan de Stokdijkkade in Naaldwijk. De wagen stond op klaarlichte dag dicht tegen een speciale doorgeefsluis geparkeerd. Toch lukte het de twee daders om drie sealbags weg te grissen en te vluchten in een grijze Volkswagen Polo. In één van de zakken zat een bedrag van 150.000 euro.

Eerder deden de dieven hetzelfde trucje bij Breda. Daar namen ze voor 90.000 euro mee. Het duo kreeg toen hulp van de bestuurder van de geldwagen. Die man zegt dat hij werd gedwongen, omdat ze zijn zoon wat zouden aandoen als hij niet zou meewerken. De geldwagenwerknemer zit vast in afwachting van zijn strafzaak. De politie kwam de Schiedammer en Vlaardinger op het spoor via onder meer camerabeelden. Maar het gestolen geld is verdwenen.

Pizza

In een gesprek vanuit de gevangenis tussen de bestuurder van de geldwagen in Brabant en de Schiedammer zou zijn gesproken over 'aandelen in de pizza's'. Volgens de officier van justitie moet dat wel over het gestolen geld zijn gegaan. Verder zou de Vlaardinger op de binnenplaats van het politiebureau in Capelle aan den IJssel aan een politie-informant hebben toegegeven 'trots' te zijn dat het hem lukte het geld te stelen.

Toch hebben de mannen volgens hun advocaten niks met de diefstallen te maken en moeten ze worden vrijgesproken. Zelf weigerde het duo tijdens de zitting iets over de incidenten te zeggen. Het OM eist ook dat de mannen het gestolen geld terugbetalen. Als ze dat niet zouden doen, moeten ze veel langer gaan zitten.

De uitspraak is op 25 juli.