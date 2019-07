Chauffeurs HTM zetten vraagtekens bij cao-akkoord

Het door de bonden bejubelde cao-akkoord bij HTM wordt niet door alle chauffeurs gedeeld. Ze willen anoniem blijven, want ze mogen niet met de pers praten, maar de algemene teneur van de mensen die Omroep West sprak is op zijn zachtst gezegd 'kritisch'. Sommigen vragen zich af of het akkoord het ├╝berhaupt haalt bij een stemming volgende week.

'Het zijn sigaren uit eigen doos', zegt een chauffeur. 'De niet-ziekbonus verdwijnt nu, maar we hebben daar ooit een aantal vakantiedagen voor ingeleverd en die zijn we kwijt.' In de nieuwe afspraken krijgen de werknemers er één vrije dag bij. Een ander voorbeeld van zo'n sigaar noemt hij de einde-jaarsuitkering. Die gaat omhoog, maar: 'we liepen al achter met een dertiende-maand. Dit is eigenlijk gewoon het inlopen op achterstand.' Wat chauffeurs ook steekt is dat de hoogste salaristrede 16 verdwijnt. Je komt er nu simpelweg nooit meer in terecht, terwijl je vroeger na 15 jaar rijden automatisch in deze hogere schaal terechtkwam.

'Er wordt te weinig geluisterd naar de chauffeurs van HTM', zegt een chauffeur. 'Er wordt met bonussen gegooid naar de leiding en wij moeten het maar zelf uitzoeken terwijl wij de centjes binnenhalen'. De chauffeurs die wij spraken vinden dat ze al zoveel hebben ingeleverd. 'De partnerdagen, het dagje Duinrell, themadagen waarin je bijvoorbeeld een EHBO-cursus deed', noemen ze als voorbeelden.

Werkdruk

Ook klagen de chauffeurs over de werkdruk. 'We moeten steeds vaker in het 'groen rijden'.' Daarmee doelt hij op een kastje dat rood kleurt als je te vroeg of te laat bij een halte aankomt. 'Maar die tijden kloppen niet. Als je even file hebt bij het Centraal Station gaat hij al op rood. En als je een keertje niet in de rij staat gaat hij ook op rood omdat je te vroeg bent.'

Een woordvoerder van HTM vindt de kritiek van de chauffeurs voorbarig. 'Ze weten eigenlijk nog niet waar ze over praten, ze kennen alle details nog niet. Ze reageren uit hun emotie.'

