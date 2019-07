Bondscoach Sarina Wiegman krijgt Haagse stadspenning: 'Ze is toonbeeld van onverzettelijkheid'

Wiegman is geboren en getogen Hagenaar. Ze zat op de Dalton Scholengemeenschap in Den Haag en voetbalde bij GSC ESDO en HSV Celeritas. Na het vwo ging ze naar de HALO, de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Vervolgens werkte ze jarenlang op het Segbroek College in Den Haag als docent lichamelijke opvoeding.

Als voetballer kwam ze negen jaar uit voor Ter Leede uit Sassenheim en ze werd later trainster van de club. In 2007 vertrok Wiegman naar ADO Den Haag om de ADO-dames te trainen. Ze werd met ADO in 2012 landskampioen en won twee keer de KNVB-beker. In 2017 stelde de KNVB Wiegman aan als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal.

Lange erelijst

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is trots op Sarina Wiegman. 'Ze is het toonbeeld van Haagse onverzettelijkheid, ze gaat er echt voor', zegt De Mos. 'Het is natuurlijk een fantastische prestatie dat ze de finale van het WK heeft gehaald. En ze heeft al een lange erelijst. Wiegman behaalde met ADO Den Haag bijvoorbeeld grote successen en ze is Europees Kampioen. Dat mag wel eens beloond worden. Vandaar de Haagse stadspenning.'

De Mos ziet Wiegman ook als een inspiratiebron voor meisjes die willen gaan voetballen. 'Meer meisjes die gaan voetballen en dus gaan bewegen is goed voor het sportieve klimaat in de stad. Het geeft ook aan hoe ver je kunt komen als je een opleiding op de HALO volgt.' Wiegman krijgt de stadspenning tijdens het Haagse Sportgala. Dat is in december.

