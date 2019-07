Ten dode opgeschreven Zuiderparktheater trekt weer volop publiek

In 2012 was het Zuiderparktheater in Den Haag ten dode opgeschreven. Maar na een moeizame herstart in 2015 gaat het steeds beter met het openluchttheater. Met ruim tachtig evenementen mag je spreken van een volwaardige programmering. De concerten van De Dijk, The Kik, Typhoon en Harrie Jekkers zijn deze zomer zelfs al helemaal uitverkocht.

Wie had dat kunnen denken in 2012? De subsidie werd geschrapt en de deuren van het Zuiderparktheater werden gesloten. Jarenlang was het enige openluchttheater in de Haagse regio aan de elementen overgeleverd. Toch wilde toenmalig wethouder Joris Wijsmuller het Zuiderparktheater nog een kans geven en kreeg het in 2015 eenmalig een subsidie.



Trend

Voortvarend ging artistiek directeur Marijke Reuvers aan de slag. Maar tot haar verbazing dreigde de subsidieaanvraag voor de volgende vier jaar in 2016 in de prullenbak te verdwijnen. Reuvers: 'In eerste instantie werd gezegd dat het 'niet uitdagend genoeg was, dat gaan we niet doen'. Maar toen waren we nog maar net bezig, dus toen heeft de gemeenteraad er voor gezorgd dat het toch doorging.'

Inmiddels zijn we drie jaar verder en wordt er met steeds meer partijen samengewerkt om de programmering rond te krijgen: Paard, Diligentia, het Residentie Orkest. Volgens programmeur Henk Koolen van het Haagse poppodium Paard zijn openluchttheaters ook een trend: 'Boekers vinden het interessant. Bands worden op een idee gebracht, want dat is ook een manier om het repertoire te spelen. En het publiek vindt het ook leuk.'

Reuvers: 'Hoewel we met heel veel vrijwilligers werken, zijn we een professioneel theater aan het worden. We krijgen steeds meer naamsbekendheid, er staan meer samenwerkingspartners op en we worden steeds vaker benaderd en gebeld met leuke ideëen.'

Dik Trom, Swiebertje, Peppi & Kokki en Bassie en Adriaan

En dat is goed nieuws voor het openluchttheater dat al sinds 1940 bestaat en voor veel Hagenaars vooral bekend zal zijn van de kindervoorstellingen. Want het maakt niet uit hoe oud ze zijn, bijna iedereen kan zich het nog wel herinneren: Dik Trom, Swiebertje, Peppi en Kokki, Bassie en Adriaan, ze hebben allemaal opgetreden in het Zuiderparktheater.



Wat vooral jongere generaties niet weten is dat het openluchttheater oorspronkelijk anders stond opgesteld. Maar zanger Huub van der Lubbe van De Dijk kan zich het nog goed herinneren: 'Wij hebben er nog gespeeld met onze band Big Shot. Het podium was nog gedraaid. Die vijver daar, stond tussen het podium en het publiek in. Helemaal te gek. Als het vanavond weer zo leuk wordt, dan ben ik helemaal dik tevreden.'



Prachtig podium

Het dak kan er niet af bij een openluchttheater, maar het publiek gaat vanaf het eerste nummer van De Dijk meteen helemaal los. Uiteraard is dat natuurlijk vooral hun eigen verdienste, maar volgens een bezoeker heeft dat ook te maken met de omstandigheden: 'Eigenlijk is dit een soort privéconcert wat je hier krijgt. En dat was vroeger ook zo. Prachtig podium om dit soort concerten hier te organiseren.'

Zakelijk directeur Remco Engels gaat er vanuit dat het programma in het Zuiderparktheater volgend jaar alleen nog maar verder wordt uitgebreid: 'Wij zijn in gesprek met onze partners in en buiten de stad om te kijken hoe we nog interessantere programma’s kunnen brengen, nog meer variatie en het nog toegankelijker kunnen maken voor iedereen in Den Haag.'